Как сотрудники ”Зимней вишни” объяснили судье свои действия на пожаре

Суд арестовал пятерых подозреваемых по делу о пожаре в кемеровском ТРК ”Зимняя вишня”. Все они отрицают свою вину. Опрошенные РБК эксперты уверены, что комплекс эксплуатировался с грубым нарушением норм пожарной безопасности.

Заводский суд Кемерово в среду, 28 марта, арестовал пятерых обвиняемых по делу о пожаре в торгово-развлекательном комплексе ”Зимняя вишня”, который унес жизни 64 человек.

Это управляющая ТРК Надежда Судденок, технический директор компании — собственника торгового центра ОАО ”Кемеровский кондитерский комбинат” Георгий Соболев, сотрудники компании — разработчика системы противопожарной безопасности в ТРК Игорь Полозиненко и Александр Никитин, а также охранник ”Зимней вишни” Сергей Антюшин — он, по версии следствия, при получении сигнала о пожаре отключил систему экстренного оповещения посетителей.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 УК России — подозрение в причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Обвиняемые отрицали свою вину, заявляя, что не нарушали никаких регламентов и боролись с пожаром по мере своих сил. Эксперты указывают на допущенные сотрудниками комплекса грубейшие нарушения во время пожара.

Противогазы, которых не было

”Я не готова [к аресту] ни морально, никак. Я не согласна. До сих пор верю в справедливость”, — заявила Судденок после решения судьи. ”Если была техническая неисправность, то виновен тот, кто отвечает за технику”, — сказала управляющая ТРК. На заседании она утверждала, что проводила с сотрудниками все необходимые инструктажи и всегда призывала следить за оборудованием.

”Зимняя вишня” была в запущенном техническом состоянии, однако средств на решение всех проблем у руководства не было, признал в суде технический директор Кемеровского кондитерского комбината: ”Помещение было большим, а персонала — мало”. Оценить свою вину Соболев не смог, но добавил, что приехал на пожар, как только о нем узнал, и помог пожарным вызволить женщину из горящего лифта.

Владельцы и управляющие ТРК нарушили все нормы, которые можно было нарушить, заявил в беседе с РБК коммерческий директор научно-производственной компании ”Пожхимзащита” Константин Калужин. ”Мы внимательно на большом экране три раза посмотрели рекламное видео этого торгового центра до пожара — там с разных ракурсов подробно были показаны третий и четвертый этажи здания — и сравнили увиденное со схемой эвакуации из этого ТРК. Мы вообще не нашли ни одного датчика пожарной сигнализации, ни одного огнетушителя, ни одного пожарного крана, ни одной схемы эвакуации, которые должны висеть на самых видных местах. На схеме нашли знак ”место выдачи средств индивидуальной защиты”. Камера четко показывает это место, и оно пустое, там нет ничего”, — заявил эксперт. Специалист по пожарной безопасности не верит, что комплекс эксплуатировался в течение пяти лет и никто ничего не знал о состоянии дел в ”Зимней вишне”.

Проблемы с сигнализацией

В ТРК периодически происходили ложные срабатывания системы противопожарной тревоги, рассказала на заседании представитель следственной группы. Это признал и Соболев: ”Но у нас был квалифицированный подрядчик, который по сообщениям охраны приезжал и оперативно их устранял”.

Из-за ложных срабатываний электрик, обслуживавший комплекс компании ”Системный интегратор”, Александр Никитин отрегулировал пожарную сигнализацию так, чтобы она не срабатывала автоматически, заявляла представитель СКР. При этом технического образования у Никитина нет: по специальности он повар-кондитер; сертификаты о прохождении каких-либо специализированных курсов у него отсутствуют. ”Все свои навыки Никитин получил от менеджера данной компании”, — утверждала представитель следствия.

Никитин заявил, что отключить систему целиком не мог, а лишь устранил ложное срабатывание. При этом его начальник Игорь Полозиненко утверждал в суде, что система пожаротушения и пожарная сигнализация были исправны и ”отключены физически сотрудником охраны”. Об этом же ранее сообщал СКР: оповещение, по его версии, отключил сотрудник ЧОПа Сергей Антюшин.

Антюшин на заседании заявил, что не отключал сигнализацию. По его словам, она была неисправна, о чем он и его коллеги давно знали и рапортовали руководству. ”Впервые неисправность возникла очень давно, я три года там работал”, — сказал охранник. Он утверждает, что позвонил в экстренные службы, как только увидел задымление на мониторе, и оперативно предупредил о возгорании остальных охранников.

Сотрудники, которые занимаются техническим обеспечением здания, должны иметь образование не ниже среднего по данной специальности, допуск 3–4-й группы электробезопасности, а в идеале иметь за плечами стажировку у фирмы — изготовителя противопожарного оборудования, заявил РБК руководитель проектов систем безопасности Сергей Победоносцев.

Стоимость противопожарной системы — порядка 1 млн руб., во столько же обходится ее техническое обслуживание на период эксплуатации (примерно семь лет), говорит специалист. ”Собственники считают, что это выкинутые деньги. Это заканчивается тем, что заключаются дешевые контракты с компаниям, и в результате никакие проверки и необходимые замены не осуществляются”, — добавил Победоносцев. В идеале неисправный элемент оборудования должен был заменен в течение 24 часов и у обслуживающей организации всегда должен быть резерв по оборудованию.

​Сотрудники охраны и самого ТРК были обязаны организовать эвакуацию людей, заявил РБК Константин Калужин. ”Есть правила противопожарного режима, они четко определяют для объектов массового пребывания людей, что должны проводиться тренировки не реже одного раза в шесть месяцев. Кроме того, все работники должны сдавать так называемый пожарно-технический минимум, получать специальные корочки. Как правило, обучение проходит в учебно-методических центрах ГО ЧС. Я не думаю, что этих сотрудников кто-то обучал, если они все бросили и убежали”, — говорит Калужин.

Действия сотрудников и пожарных

Сотрудники ТРК не торопились организовывать эвакуацию, а прибывшие на место пожарные долгое время ничего не предпринимали, следует из обращений в прокуратуру кемеровчан Игоря Сабадаша и Надежды Востриковой, которые потеряли в пожаре пятерых родственников (документ есть в распоряжении РБК).

Глава СКР Александр Бастрыкин ранее утверждал, что сотрудники ТРК не оказали людям никакой помощи. ”Хотел бы отметить, что основной состав этого персонала сбежал, бросил на произвол детей, родителей и детей. Те работники, которые должны были отвечать за безопасность, за организацию эвакуации, они все первыми разбежались. У нас же практически нет потерь со стороны штата торгового центра”, — сказал Бастрыкин на совещании с Владимиром Путиным.

”При слаженной работе сотрудников ТРК ”Зимняя вишня” и пожарной охраны детей могли спасти, но они стояли, ждали команды и бездействовали”, — утверждает Вострикова. По ее словам, четверо пожарных на призывы вызволить людей из горящего кинозала отвечали, что ничем не могут помочь и ”ждут бригаду спасателей”. ”Оцениваю работу пожарных в первый час как бездействие и наплевательское отношение к человеческой жизни, потребительское отношение, пофигизм”, — заявила Вострикова. Сабадаш в своем обращении добавил, что пожарные жаловались на отсутствие спецсредств, из-за которого они не могут войти в горящее помещение.

Сотрудники МЧС ”выкладывались на пожаре, личный состав занимался спасением людей”, — заявил РБК руководитель главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов. По его словам, пожарные сделали ”все, что могли”. ”Спасено более 20 человек. Говорить о том, почему спасли одних и не спасли других, я не могу”, — заявил он.

”Первые расчеты приехали вообще без дыхательных аппаратов, хотя они необходимы, когда нужно проводить разведку пожара. Первая задача в соответствии с законом о пожарной безопасности — спасать людей, и только потом — тушить пожар”, — отмечает Калужин.

Как уточняет Победоносцев, для этого необходимо несколько расчетов. ”Один расчет проводит тушение, причем там, где нужно сохранить пути для эвакуации, другой расчет помогает эвакуировать пострадавших”, — пояснил он.