Как российская пропаганда в странах Балтии превращается в провокационные новости

Корреспонденты в Москве, несуществующие персонажи в интернете и зарплата в 300-500 евро — реальность прокремлевского издания в Балтии, пишет издание Re:Baltica.

Выходящая в Латвии газета ”Сегодня” называет себя единственным ежедневным изданием на русском языке во всем Европейском союзе (ЕС). С журналисткой этой газеты Еленой Слюсаревой мы познакомились два года назад во время оплаченной посольством Швеции поездки, целью которой было интервью у шведской королевской пары. Елена не очень хорошо говорила по-английски, поэтому я переводила ей на русский, и мы стали общаться.

Пока мы были в Швеции, в Крыму прошел вызвавший разные оценки референдум о присоединении полуострова к России. Акценты в латышской и русскоязычной прессе в Риге отличались.

Латыши встревожились из-за российской агрессии и не скрывали страха, что для Владимира Путина следующим объектом ”освобождения” могут стать страны Балтии. Между тем, ”Сегодня” (на тот момент ”Вести сегодня”) описывали аннексию Крыма как счастливое возвращение домой.

Елена защищала свою газету — её коллеги действительно верят в то, что пишут. В газете плюрализм мнений, поскольку редактор разрешил ей написать комментарий, осуждающий российскую агрессию в Украине. В этой статье Елена критиковала латвийских русских, которые отказывались думать ”своей головой”, отдали ”власть над собой российскому телевидению” и ”закрывали глаза, будто не понимая, что происходит”.

Комментарий действительно опубликовали, правда через полгода после того, как он был написан, — в октябре 2014-го года. Елена рассказала, что он вызвал негативную реакцию коллег и читателей — ”Зачем высказываешь свое мнение, когда тебя никто не просит?”

По иронии событий, Елена к тому времени как раз отправилась в оплаченную посольством России в Латвии поездку в Крым. Посольство, по ее словам, не ставило никаких условий.

Из Крыма Елена привезла серию рассказов. В первом указывалось, что поездку оплатило посольство, в последующих — уже нет.

Елена говорит, что статьи не подвергались цензуре и что она пыталась показать мнение всех сторон (одна из статей — интервью с редактором ялтинской газеты, который благодарит президента России за поддержку, другая — о крымских татарах, которые просят ”вернуть им родину”). Но она промолчала, когда рядом со статьёй о крымских татарах появился комментарий коллеги, с иронией по поводу желания татар стать частью Европы и приглашением им приехать в Латвию и посмотреть, как тут все плохо.

Через месяц Елену уволили. Официальная причина — сокращение штатов, а ”неофициально доброжелатели мне уже до того говорили: понимаешь, с твоей позицией работать в русскоязычной прессе нереально”, говорит Елена. Она просила дать ей возможность поработать еще месяц, так как оформляла вид на жительство для мамы и брата, которые бежали в Ригу из родной Луганской области в Украине.

”Я была единственной, кто зарабатывал на жизнь”, рассказывает Елена. На аргумент, что ”Сегодня” ведь защищает жителей Донбасса, поэтому газета должна ей помочь, редактор ответил: ”Это только бизнес”. В конце концов, работать еще месяц ей позволили.

Тогдашний редактор издательского дома Сергей Сторчевой не согласен с версией об увольнении — было сокращение штатов и изданий, на ее темы претендовало много сильных журналистов, поэтому увольнение не имеет отношения к политическим взглядам Елены.

Я связалась с Еленой через пару лет, когда проводила расследование, кому принадлежат интернет-порталы, которые изображают жизнь в странах Балтии подобно тому, как ее видит кремлевская пропаганда.

Журналисты в Москве

”Женщины Путина ломать носы солдатaм НАТО” — 21 февраля, 2017 года, кричит заголовок в ”vesti.lv”, которая является ”сестрой” ”Сегодня” в интернетe.

Под вызывающим заголовком перепечатана новость из ”РИА Новости” — финансируемого российским государством новостного агентства, которое, ссылаясь на британскую газету ”The Times”, сообщает о возможных провокациях против солдат НАТО в странах Балтии, с использованием местных женщин в качестве приманки.

Заголовок у ”РИА Новости”, правда, более сдержанный — ”В Эстонии опасаются, что Москва будет провоцировать военных НАТО на драки”. Эту новость перепечатал и портал ”Спутник”, который, также, как и ”РИА Новости”, является частью конгломерата ”Россия Сегодня”.

Это обычная техника портала ”vesti.lv” — регулярно перепечатывать ”произведенные” в России новости, с еще более еще более презрительными по отношению к балтийским странам, заголовками, чем в оригинале.

Еще один пример. Если базирующаяся в Калининградском университете страница ”rubaltic.ru” пишет, что ”Прибалтика открывает двери для гастарбайтеров”, то в публикации ”vesti.lv” — ”Латвия вымирает. Работать некому”.

Новость о ”женщинах Путина” в качестве автора подписал Анатолий Тарасов. 21-го февраля у этого трудоголика был загруженный день. В 6:50 он начал с новостей о том, что в ЕС готовят ”новый русофобский план”, что вышел новый клип на песню Ланы Дель Рей, что латвийские неграждане могут подать заявку на паспорта самопровозглашенной Донецкой народной республики, что из Литвы бегут ее жители, а закончил обзором голливудских новинок в 16:29. В тот день Тарасов написал более 20 новостей.

Тарасова вы не найдете ни в рядах журналистских организаций Латвии, ни в социальных сетях. Анатолия в реальной жизни не существует: у журналистов ”vesti.lv” перед публикацией материала есть возможность выбрать один из нескольких псевдонимов. Это делается, чтобы создать видимость того, что в портале работает команда (можно найти имена по меньшей мере 4 ”журналистов”), хотя в действительности новости из разных ресурсов интернета копирует один человек. Это рассказали некоторые бывшие работники редакции, которые пожелали остаться неизвестными.

У главного редактора издания Андрея Шведова времени для интервью о редакционной политике не нашлось. Поэтому я обратилась к журналистам. По меньшей мере, двое из постоянных авторов газеты переехали из Латвии в Россию, откуда продолжают писать для своего издания.

Один из них, Владимир Веретенников, регулярно пишет для российского новостного агентства ”lenta.ru”. Часть авторов редакции ”lenta.ru” переехала в Ригу и создала портал ”meduza.io” после того, как главного редактора уволили, по ее словам, за объективное отражение российско–украинского конфликта.

Веретенников на просьбу о беседе не откликнулся, зато обширная переписка завязалась с другим журналистом ”Сегодня” Дмитрием Мартом, который недавно переехал жить в Москву. Ему надоело ”каждый день читать об интеграционной политике и инспекции государственного языка”. ”Когда существовала нацистская Германия, многие её покинули и переехали жить в другие страны. В Москве я чувствую себя гармонично и свободно”, пишет Март. Зарплата русскоязычных журналистов в Латвии, о которой не принято говорить открыто, меньше, чем у латышских коллег (собеседники ”Re:Baltica” называют сумму в 300 — 500 евро в месяц ”на руки”), но Март утверждает, что жизнь в Москве вовсе не такая дорогая. Картофель и аренда квартиры даже дешевле, чем в Риге.

На личную беседу соглашается журналист Андрей Татарчук, энергичный и улыбчивый мужчина лет пятидесяти. Он говорит, что ”Сегодня” публикует негативные материалы про Латвию, так как этого требуют читатели. Этот аргумент называют и другие бывшие журналисты газеты, но никто не может объяснить, кто именно является читателем ”Сегодня”. Самые популярные версии — это пенсионеры или разочаровавшиеся мужчины предпенсионного возраста, для которых источником информации служит набор российских телеканалов.

Кому принадлежит газета?

”Сегодня” терпит значительные убытки. База данных Реестра предприятий свидетельствует, что с 2012-го года три раза менялись фирмы, которым принадлежит газета. Подозрительно, что меняется только название фирм, а владельцы остаются те же самые. Возможно, это делается для того, чтобы уклониться от уплаты налоговых долгов, которые на февраль 2017-го года уже превысили сумму в 300 000 евро.

Последний раз такая рокировка произошла летом 2016-го года, когда новым владельцем стал только что закончивший Украинский национальный авиационный университет, 23-летний украинец Иван Хрескин. Вместе с фирмой он получил и налоговый долг — более чем 200 000 евро. Украинским коллегам ”Re:Baltica”, которым удалось дозвониться до нового владельца в Украине, Хрескин признался, что он в курсе, что ему в Латвии принадлежат доли в каком-то СМИ, но на этом всё.

Взыскать налоговый долг с иностранцев намного сложнее. Подобным образом владельцем более старой фирмы издателя ”Сегодня” с долгом в 100 000 евро стал некий житель Белоруссии.

В настоящее время ”Сегодня” издает ООО ”Media Nams Vesti”, единственной владелицей которого является 46-летняя Людмила Калашник. В кругах рижских русскоязычных СМИ не секрет, что настоящий владелец — это ее супруг, бывший депутат Госдумы России (Единая Россия) миллионер Эдуард Янаков.

Это новость публично прозвучала в 2012-ом году, когда писали об объединении двух ежедневных газет — ”Вести Сегодня” и ”Час”. Позже к ним присоединили и более либеральную латвийскую русскоязычную газету ”Телеграф”, которая сейчас выходит в качестве приложения к ”Сегодня”. Владельцы спрятались в офшорах, а в прессе прозвучали имена российского миллиардера Андрея Молчанова, Янакова и латвийского предпринимателя Артура Ересько.

Владелец с миникомплектом олигарха

У Янакова в Латвии миникомплект олигарха — бизнес, газета, а прежде был еще и футбольный клуб.

Российский экс-депутат, в самом известном в Риге районе застройки в югендстиле, на улице Альберта, за неполные 1,5 миллиона евро купил квартиру в 400 м2, которая позволила ему получить вид на жительство в Латвии. В Юрмале, на престижной улице Капу, его супруге Людмиле принадлежит особняк, официальная цена которого составляла на момент покупки неполный миллион латов.

Многие ведущие сотрудники, которые работали во время объединения газет, рассказывают, что со стороны можно было подумать, что Янаков покупку изданий и вправду принимал за бизнес. Со временем он стал единственным владельцем и попытался оживить маломощную прессу, но безуспешно. Сотрудникам долго не платили зарплату, многих уволили. Оказалось, что делать газету не то же самое, что добывать уголь.

Рядом с редакцией издательства у Янакова был свой кабинет, в который он регулярно наведывался. Попросту, в футболке. В содержание, говорят, не вмешивался.

Да и не было такой необходимости. ”Сегодня” полностью отражает мнение российского посольства — специально или нет, но это факт, резюмирует бывшая журналистка издания Слюсарева.

Например, поддержка, оказываемая российской фаворитке в Латвийской политике, депутату Европарламента Татьяне Жданок. Незадолго до выборов в Европарламент в мае 2014-го года в газете ”Сегодня” вдруг появилась серия длинных статей Жданок о Крыме, политике Евросоюза, а также с критикой премьера Лаймдоты Страуюмы.

Ни в одной из статей, автором которых указана Татьяна Жданок, не упомянуто, что публикации оплачены. Это отрицает и сама Жданок — газета опубликовала ее пресс-релизы, очевидно потому, что они были актуальны. Когда спрашиваю у журналиста ”Сегодня” Татарчука, была ли публикация серии комментариев Жданок перед выборами просто совпадением, он отшучивается — ”ну, наверное”.

Телефонный разговор с Янаковым был коротким: ”Я не разговариваю со СМИ, спрашивайте у руководства газеты”.

Татарчук рассказал, что Янакова видит сравнительно редко. Последний раз видел на праздновании Нового года, на которое Янаков пришел с красной икрой.

Зато почти каждую вторую неделю с Янаковым в Риге видится руководитель футбольного клуба ”Riga Football Club” Александр Пронин. С ним я встречаюсь в столовой стадиона ”Сконто”, где в это время тренируется команда. К ней недавно присоединился капитан Латвийской сборной Каспарс Горкшс. Футболисты незадолго до того вернулись с тренировок в Дубае, что для латвийских команд является роскошью и стало возможным благодаря деньгам Янакова и других спонсоров.

Пронин сдержан, атлетического телосложения, неразговорчив и хочет узнать, какова цель статьи. Он рассказывает, что они вместе с Янаковым два года тому назад создали футбольный клуб, так как хотят реанимировать престиж этого вида спорта в Латвии. Они будут тренировать спортсменов всех возрастов и ищут место в Риге для постройки стадиона.

Пронин рассказывает, что бюджет клуба в прошлом году составил примерно 550 000 евро, большая часть — деньги Янакова, а имена остальных спонсоров можно будет прочесть в годовом отчете. В длительной перспективе — план зарабатывать, участвуя в соревнованиях клубов UEFA, где за участие в турнире можно заработать значительные суммы.

Hи малейшего признака, что меньше чем через месяц Янаков от списка владельцев исчезнет.

Смена вывесок

Тем временем Слюсарева продолжает работать в Латвийской русскоязычной прессе и теперь пишет новости для портала ”press.lv”. Для русской аудитории он лучше знаком под прежним названием ”ves.lv”. Сходство с названием ”vesti.lv” не совпадение.

Домен ”Press.lv” зарегестрировал Андрей Козлов, сын депутата рижской думы Андрея Козлова (Согласие). Депутат Козлов один из исторических владельцев”Сегодня”. Исторически портал ”Press.lv” назывался ”ves.lv”. Юридически ”Press.lv” принадлежит фирме, которая частично принадлежит бывшей жене депутата Козлова.

Елена рассказывает, что в ”press.lv” можно заниматься ”настоящей журналистикой”. Никто но определяет, у кого и как брать интервью. Как пример своей свободы она приводит статью, в которой разоблачила фейк-новость, опубликованную ее бывшим работодателем ”Segodnya.lv”, о том, что государство начнет проверять и отбирать ”спутниковые тарелки” фирм, нелегально транслирующих российские каналы.

Автор новости — бывший депутат парламента Латвии и журналист Николай Кабанов, который для связи со СМИ до сих пор использует свой парламентский адрес электронной почты.

Если бы не было этого предложения работать в ”press.lv”, Елена, скорее всего, бросила бы журналистику. ”Потому что русских изданий мало, они небольшие и похожи друг на друга. Сложно придерживаться каких-то своих принципов, потому что просто не прокормиться гонорарами”, рассказывает Елена. Работая с полной отдачей, в месяц можно наскрести примерно 400 евро. Не удивительно, что в русскую прессу не приходят выросшие в независимой Латвии русские, а публика отдает предпочтение российским СМИ.