Кадыров пригласил Макрона и Меркель в Чечню оценить ситуацию с геями

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пригласил президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель посетить регион и лично оценить ситуацию с секс-меньшинствами.

"Не стоит обвинять российские СМИ в клевете, а самим в это время руководствоваться ложной информацией. Президент Франции Макрон, взяв с собой Меркель, в поисках истины может посетить Чеченскую республику. Двери открыты!", — написал Кадыров в своем канале в Telegram.

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что договорился с главой российского государства Владимиром Путиным отслеживать ситуацию, связанную с секс-меньшинствами в Чечне.

"Мы говорили об ЛГБТ в Чечне, а также об НКО в России. Я очень четко указал президенту Путину, чего ожидает Франция по этому вопросу, и мы договорились, что будем регулярно отслеживать ситуацию вместе", — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным.

По его словам, российский президент сообщил ему, что "несколько раз принимал меры, касающиеся ЛГБТ в Чечне, для того чтобы полностью узнать всю правду о том, что происходит, работать с местными властями и урегулировать эту деликатную ситуацию".

Ранее во вторник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не получила из Чечни ни одного обращения от лиц нетрадиционной сексуальной ориентации или их родственников с просьбой взять под государственную защиту.

"Несмотря на мои официальные заверения, что я готова как уполномоченный по правам человека в РФ обеспечить государственную защиту или же патронировать правоохранительные органы, ни один человек из этой категории или его родственник до сих пор не обратился ко мне с соответствующим заявлением", — сказала "Интерфаксу" во вторник Москалькова.

4 апреля 2017 года "Новая газета" опубликовала материал о том, что в Чечне задержано около 100 человек, подозреваемых в гомосексуализме, убиты как минимум три человека.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг эту информацию, отметив, что "нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают достоверной информацией о якобы имеющем место преследовании в Чечне мужчин гомосексуальной ориентации.