Израильская разведка нашла секретный ядерный архив Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что его стране удалось заполучить "секретные документы", из которых следует, что Иран обманывал весь мир, утверждая, что заморозил ядерную программу.

По словам премьер-министра, несколько недель назад в распоряжении Израиля оказалось полтонны документов из ядерного архива Ирана, который хранился в неприметном здании в Тегеране.

Израильская разведка получила 55 тысяч страниц документов ядерной программы, а также 55 тысяч файлов на 183 компакт-дисках.

В 2015 году Иран согласился заморозить свою ядерную программу в обмен на ослабление режима санкций.

Тегеран настаивает, что целью программы была лишь мирная ядерная энергетика.

Незадолго до выступления Нетаньяху министр иностранных дел Ирана написал в "Твиттере", что израильский премьер "обманывает народ".

Президент США Дональд Трамп много раз заявлял, что хочет разорвать ядерное соглашение с Ираном, которое было заключено во время президентства Барака Обамы.

Европейские страны говорят, что не намерены разрывать договор с Ираном.

Биньямин Нетаньяху сказал, что обсудил обнаруженные иранские документы с лидерами Германии и Франции и намерен послать своих представителей в эти две страны, чтобы более подробно обсудить этот вопрос.

Представитель правительства Германии сказал, что его страна проведет тщательный анализ полученных Израилем документов, сообщает агентство Рейтер.

Политический театр

Джонатан Маркус, дипломатический корреспондент Би-би-си

Это выступление было политическим театром со стороны израильского премьер-министра. Но сказал ли он что-то новое?

Израиль заявляет, что ему удалось либо похитить, либо получить доступ к файлам и документам секретного ядерного архива, который хранился на складе в южной части Тегерана. Это было дерзкой операцией разведки. Но содержится ли в этих документах нечто новое, до сих пор неизвестное?

Иран, само собой, постоянно заявлял, что никогда не разрабатывал ядерное оружие, но международное сообщество все чаще выражало свою обеспокоенность ядерной программой Ирана. Именно поэтому в 2015 году ведущие страны мира заключили с Тегераном договор - как для того, чтобы ограничить рамки и масштабы его ядерной программы, так и для того, чтобы элементы этой программы подвергались инспекциям.

Франция, Германия и Великобритания, выступающие за сохранение этого договора, уже высказали свое мнение президенту Трампу, который к середине мая должен решить, разорвут ли США это соглашение.

Сейчас Биньямин Нетаньяху выразил ровно противоположную точку зрения.

Что именно сказал Нетаньяху?

Выступая по-английски в здании министерства обороны в Тель-Авиве, Биньямин Нетаньяху продемонстрировал стеллаж, как он сказал, с "точными копиями" документов, полученных израильской разведкой в Тегеране.

По его словам, эти 55 тысяч страниц доказательств и 55 тысяч файлов находились в архиве программы развития ядерного оружия под названием "Проект Амад".

"Проект Амад", заявил Нетаньяху, ставил целью разработать пять ядерных боеголовок мощностью в 10 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Во время своей презентации Нетаньяху сказал, что Иран разрабатывал ключевые элементы программы по созданию ядерного оружия, например, способы производства боеголовок, а также готовился к проведению ядерных испытаний.

Иран, по его словам, рассматривал возможность использования пяти мест в стране для подобных испытаний.

"Вот что находится в этих досье: уличающие документы, уличающие карты, уличающие презентации, уличающие чертежи, уличающие фотографии, уличающие видео и многое другое", - сказал израильский премьер-министр.

"Эти документы полностью доказывают, что Иран бесстыдно врал, когда заявлял, что никогда не разрабатывал ядерное оружие", - добавил он.

По его словам, документы уже были представлены спецслужбам США и вскоре будут отправлены в МАГАТЭ.

В 2007 году в американской ежегодной Национальной разведывательной оценке стратегической обстановки говорилось, что авторы доклады "с высокой степенью" уверены в том, что у Ирана была программа по разработке ядерного оружия до 2003 года, но после того, как она была обнаружена западными разведками, работа над ней прекратилась.

В понедельник Биньямин Нетаньяху сказал, что полученные Израилем документы доказывают, что Иран "в секрете хранил документы "Проекта Амад", с тем, чтобы в будущем использовать их для разработки ядерного оружия".

Что такое договор 2015 года?

Соглашение, заключенное Ираном и шестью мировыми державами, ослабляет наложенный на Иран режим жестких санкций в обмен на ограничение масштабов ядерной программы Тегерана.

Многие опасались, что Иран разрабатывает ядерное оружие.

Согласно договоренности, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), Иран должен резко сократить число своих центрифуг, обогащающих уран.

Он также должен сократить свои запасы обогащенного урана и не обогащать свой уран до уровня, необходимого для создания ядерного оружия.

Число центрифуг на заводах по обогащению урана в Натанзе и Фордо было сильно сокращено, а тонны обогащенного урана были отправлены на хранение в Россию.

Более того, представители МАГАТЭ могут без предупреждения проводить инспекции ядерных объектов Ирана.

Насколько опасна конфронтация между Ираном и Израилем?

Напряженность между этими двумя давними врагами постоянно растет с тех пор, как Иран увеличил свое военное присутствие в Сирии.

Иран обвиняется в том, что поставляет оружие как ливанской шиитской группировке "Хезболла", которая враждебно относится к Израилю, так и палестинским боевикам.

Биньямин Нетаньяху уже заявлял, что не допустит роста военного присутствия Ирана в Сирии.

В воскресенье вечером стало известно, что ряд целей в Сирии были поражены ракетами неизвестного происхождения, и что там погибли иранцы.

В начале апреля авиация трех западных стран бомбила цели в Сирии, якобы связанные с производством или применением химического оружия.

Израиль, как считается, нанес десятки авиаударов по целям в Сирии, где расположены иранские вооруженные силы.