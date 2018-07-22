Израиль эвакуировал из Сирии членов ”Белых касок”

Всего израильские военные вывели по запросу США, Канады и европейских стран 800 представителей неправительственной организации вместе с членами их семей.

Израильские военные по просьбе США, Канады и ряда европейских стран эвакуировали из Сирии членов неправительственной организации ”Сирийская гражданская оборона”, или ”Белые каски”. Об этом сообщается в Twitter Армии обороны Израиля.

Добровольцев организации вывели из зоны военного конфликта на юге арабской республики из-за ”угрозы их жизням”. Военные отметили, что трансфер этих граждан через Израиль является ”исключительно гуманитарным жестом”.

Позже официальный представитель израильского МИДа Эммануэль Нахшон подтвердил информацию об эвакуации членов ”Белых касок” и их семей. Он уточнил, что военных доставили в соседнюю страну, не уточняя, в какую именно.

Reuters со ссылкой на представителя МИД Израиля уточняет, что всего из Сирии эвакуировали 800 человек.