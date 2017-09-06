Из-за урагана ”Ирма” Трамп ввел режим ЧС в трех регионах США

Люди закупают продукты, готовясь к урагану.

Президент США Дональд Трамп ввел режим ЧС в ассоциированном с США Пуэрто-Рико, в штате Флорида и на Виргинских островах, сообщает пресс-служба Белого дома.

”Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям уполномочено определять, привлекать и предоставлять по своему усмотрению оборудование и ресурсы, необходимые для смягчения последствий чрезвычайной ситуации”, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что во Флориде мобилизовали 7 тыс. служащих национальной гвардии в связи с приближением урагана.