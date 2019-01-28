28.01.2019, 17:13

Из американских СМИ уволены больше тысячи журналистов. Дональд Трамп уверен — они сами виноваты

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rus.delfi.ee
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Из американских СМИ уволены больше тысячи журналистов. Дональд Трамп уверен — они сами виноваты
Foto: Evan Vucci, AP

На прошлой неделе сразу несколько крупных американских интернет-изданий объявили о масштабных увольнениях. Под сокращение попали журналисты BuzzFeed и The Huffington Post, реструктуризацию также начали десятки менее крупных изданий по всей стране. Всего увольнения затронули больше 1000 человек, пишет "Медуза".

В редакциях проблемы связали с тем, что Facebook и Google монополизировали рынок интернет-рекламы. Президент США Дональд Трамп заявил, что причина увольнений — некачественная журналистика и распространение фейковых новостей.

Сокращения в The Huffington Post начались 23 января. Они стали частью масштабной реструктуризации в компании Verizon — ей также принадлежат AOL, Yahoo и другие компании. Всего было объявлено об увольнении 7% сотрудников холдинга (около 800 человек), включая 20 журналистов The Huffington Post. В их числе оказались некоторые именитые авторы, например, финалист Пулитцеровской премии Джейсон Черкис. Многие проработали в издании длительное время.

25 января об увольнении 250 сотрудников объявил BuzzFeed. Увольнения затронули 15% работников издания, причем под сокращение попали отделы, занимающиеся не производством вирального контента, а новостной журналистикой — в частности, было решено закрыть отдел американских новостей. Генеральный директор BuzzFeed Джона Перетти объявил, что изданию придется ”сосредоточиться на направлениях, которые работают [приносят прибыль]”.

Сокращений также ждут в десятках небольших изданий. Холдинг Ganett, которому принадлежат сотни небольших изданий по всей Америке, планирует уволить около 400 человек. О грядущих сокращениях заявили и в нескольких менее крупных компаниях. WarnerMedia объявил о закрытии целого подразделения — WarnerMedia Investments. Оно занималось финансированием digital-проектов.

Одновременно стало известно о закрытии Музея журналистики в Вашингтоне. Newseum, посвященный истории журналистики и свободы слова, занимал здание в центре Вашингтона с 2008 года, однако 25 января был вынужден продать его университету Джонса Хопкинса. Как пишет The Washington Post, в последние годы Newseum испытывал финансовые трудности. Экспозиция будет доступна по прежнему адресу до конца 2019 года, дальнейшая судьба музея неизвестна.

Кризис в интернет-редакциях связали с монополией Facebook и Google на интернет-рекламу. Причина случившегося — не в изменении вкусов аудитории и потребления информации — и не в трудностях на рынке, считает старший репортер The Huffington Post Зак Картер. ”Дело в том, что две очень большие компании забирают себе рекламные доходы, за счет которых всегда выживала журналистика, ничего не предоставив взамен”, — написал он.

27 января президент США Дональд Трамп процитировал в твиттере заголовок The New York Post — ”BuzzFeed and Huffpost вырубили топором” — и добавил: ”Причиной кризиса стали фейковые новости и плохая журналистика. Увы, впереди еще много увольнений. Людям нужна Правда!” Главный редактор BuzzFeed Бен Смит назвал высказывание Трампа мерзким. С критикой президента выступила и главный редактор The Huffington Post Лидия Полгрин.

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