Итальянка стала первым человеком, который получил протез, обеспечивающий осязание

Жительница Италии Альмерина Маскаорелл стала первым человеком, получившим в личное пользование протез с сенсорным восприятием. Женщина, которая потеряла руку в результате несчастного случая почти 25 лет назад, говорит, что чувствует себя так, будто у нее снова есть рука. Благодаря новой технологии владелец может с закрытыми глазами рассказать, какой на ощупь предмет, которого касалась роботизированная рука (на фото к новости изображен не этот протез и оно носит иллюстративный характер).

В состав команды разработчиков вошли инженеры, нейрофизиологи, хирурги, специалисты в области электроники и робототехники из Италии, Швейцарии и Германии. Международная группа ученых впервые разработала так называемую "бионическую руку", которая позволяет человеку чувствовать то, чего он касается, еще в 2014 году. Однако протезом можно было пользоваться только в лаборатории с учетом размеров необходимого для его работы оборудования. В течение нескольких лет ученым удалось сделать технологию компактной и портативной, а все необходимое для протеза теперь помещается в маленький рюкзак, пишет NEWSru Israel.

Как работает протез с сенсорным восприятием? У протеза есть датчики, которые распознают информацию о том, мягкий или жесткий объект соприкасается с рукой. Сообщения поступают в компьютер в рюкзаке, который преобразует сигналы в язык, понятный для человеческого мозга. Информация передается носителю протеза через крошечные электроды, имплантированные в нервы в плече.

В ходе тестов итальянка с завязанными глазами смогла рассказать, был ли предмет, которого она касалась, твердым или мягким.

"Чувство спонтанное, как если бы это была твоя настоящая рука. Ты осознаешь, что, наконец, сможешь сделать то, что раньше было трудным, например, одеться, надеть обувь — все мирские, но важные вещи. Ты чувствуешь себя полноценным", — сказала Альмерина Маскаорелл.

Эксперты говорят, что создание протеза с тактильными возможностями — еще один шаг в нейропротезированнии, создании интерфейса для взаимодействия между машиной и человеческим телом.

"Мы все больше претворяем в жизнь технологии из научно-фантастических фильмов, такие как бионическая рука Люка Скайуокера из " Звездных войн" — полностью естественный, сенсорный протез, идентичный человеческой руке", — говорит профессор Сильвестро Миера. Время, когда роботизированный протез станет лучше, чем человеческая рука, еще впереди, но команда ученых считает, что уже скоро такая технология станет реальной.