Истребитель ВВС США потерпел крушение у побережья Гавайев

"Пилот был спасен примерно в 3 милях (4,8 км) к югу от Оаху ", — сообщила Береговая охрана.

По словам представителя службы скорой помощи Гонолулу Дастина Маламы, пилот получил травмы и был доставлен в больницу. Сейчас он в тяжелом состоянии.

Как заявили в Федеральной авиационной администрации, самолет Hawker Hunter упал в океан около 2:25 ночи после взлета из аэропорта Гонолулу.

Уточняется, что самолет участвовал в военных учениях, которые после инцидента временно приостановлены. Всего в учениях было задействовано около 800 человек и 30 самолетов из девяти штатов.

Причины крушения Hawker Hunter выясняются.