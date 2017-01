Источники: Трамп подготовил указ о снятии санкций с России

Журналист издания Politico Сьюзан Глассер сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, готовится в одностороннем порядке снять санкции, введенные в отношении РФ. Об этом же сообщил научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье.

Как пишет Дождь, журналист Politico Сьюзан Глассер сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа готовится снять санкции в отношении России. Об этом она написала в твиттере.

По ее словам, в администрации Трампа есть проект указа об ослаблении санкций против России. ”Будет ли это утверждено до назначения Тиллерсона госсекретарем?”, — написала Глассер.

Hearing Trump world has text of order floating around to ease Russia sanctions. Will they put out before Tillerson confirmed SecState?— Susan Glasser (@sbg1) January 26, 2017

Позже она уточнила, что несколько источников сообщили, что ”предложенный указ предполагает снятие санкций в одностороннем порядке”.

Читать еще update: several sources reporting the proposed order would unilaterally lift sanctions. https://t.co/4yU9JMsdkc— Susan Glasser (@sbg1) January 26, 2017

Такую же информацию сообщает твиттере научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье. "Источники сообщили, что в администрации Трампа подготовили приказ о снятии санкций против России", — написал он.

DC sources say that Trump admin has an executive order ready to lift Russia sanctions. @POTUS to talk to Merkel and then Putin on Saturday— Fabrice Pothier (@FabricePothier) January 26, 2017

Песков прокомментировал слухи об указе Трампа

В Кремле не знают, насколько информация в СМИ о том, что президент США Дональд Трамп подготовил документ об отмене антироссийских санкций, соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

"Нет, ничего об этом неизвестно, и, насколько я понимаю, информация обезличена, и не знаю, насколько она соответствует действительности", — сказал он журналистам, комментируя соответствующую информацию в СМИ.