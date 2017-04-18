Источник: предполагаемый организатор теракта в Петербурге в 2013 году получил гражданство РФ

Предполагаемый организатор теракта в метро Санкт-Петербурга Аброр Азимов в 2008 году получил паспорт гражданина Киргизии, но спустя пять лет принял российское гражданство, сообщил во вторник "Интерфаксу" источник в правоохранительных структурах юга Киргизии.

По словам собеседника агентства, имеются предварительные данные о том, что после получения паспорта по достижении 18 лет Азимов выехал из Джалал-Абадской области Киргизии, уроженцем которой он является, в Россию, где постоянно проживал и работал, на родину приезжал не чаще раза в год.

"В 2013 году Азимов получил паспорт гражданина РФ", — добавил собеседник агентства.

В свою очередь в расположенном в Оше генеральном консульстве России в Киргизии сообщили "Интерфаксу", что "в базе данных получивших гражданство через генконсульство в городе Ош имеется такой человек".

"Он через наше генеральное консульство получал гражданство в 2013 году, мы сейчас проверяем эти данные на предмет соответствия", — сказал собеседник агентства.

Накануне в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что один из предполагаемых организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга был задержан в Одинцовском районе Московской области. В ведомстве заявили, что задержанный занимался подготовкой террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 15 человек (в том числе террорист-смертник), более 50 получили ранения. Кроме того, на станции "Площадь Восстания" было обнаружено не сработавшее взрывное устройство, оно было обезврежено. Следствие полагает, что бомбу привел в действие террорист-смертник — уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Правоохранительные органы разыскивают его сообщников.