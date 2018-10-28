Ирландцы на референдуме проголосовали за исключение понятия богохульства из конституции. Они не последние в Европе

В середине девятнадцатого века в Ирландии за богохульство судили выходца из России — политэмигранта Владимира Печерина. В 1836 году профессор Московского университета Печерин бежал из России, четыре года спустя перешел в католицизм и принял монашеский сан. В 1854 году он переехал в Ирландию и стал приходским священником в Кингстоуне, небольшом приморском городке неподалеку от Дублина.

В своих проповедях Печерин нападал на бульварную литературу и во дворе своего дома устроил публичное сожжение популярных романов и журналов. Представители местной методистской общины утверждали, что среди сгоревших книг была и протестантская Библия. На Печерина подали в суд, который прошел 7-8 декабря 1855 года. Присяжные оправдали священника, посчитав, что, если инцидент и имел место, то священник не знал о том, что сжигает Библию. На это дело в Ирландии сейчас ссылаются, как на последний пример полноценного разбирательства по делу о богохульстве. Печерина судили еще по британским законам того времени.

В 1922 году Ирландия получила независимость. В принятой в 1937 году конституции страны в 40-й статье указывалось: ”Публикация или произнесение богохульных, подрывных или непристойных материалов является преступлением, которое должно наказываться в соответствии с законом”.

В первые годы в Ирландии действовало старое британское законодательство, а в 1961 году был принят ”Закон о диффамации”, который не конкретизировал, в чем заключается ”богохульство”, но установил за него наказания — семь лет принудительных работ, два года тюремного заключения или штраф 500 ирландских фунтов.

Никого не наказывали, большинство против уголовного наказания

За все годы по статье о богохульстве не наказали ни одного человека. Единственный случай, когда 40-я статья была упомянута в судебном решении, относится к 1957 году. Тогда судили хозяина одного из дублинских театров, на сцене которого поставили спектакль по пьесе Теннеси Уильямса ”Татуированная роза”. Но его обвинили в непристойности из-за откровенных сцен.

В 1995 году католик Джон Корвин пытался засудить несколько ирландских газет, опубликовавших, в том числе, карикатуру художницы Венди Ши, на которой несколько политиков насмехались над священником, проводившем причастие. Суд встал на сторону художницы, заявив, что в деле нет ”объективной стороны преступления”, а есть только ”оскорбленные чувства” Корвина. В постановлении указывалось, что карикатура не является угрозой общественным интересам. Верховный Суд, в котором Корвин попытался оспорить решение, также поддержал газету.

В 2009 году правительство подготовило новую редакцию ”Закона о диффамации”. Правонарушением теперь считалось ”грубое оскорбление святынь” с целью ”возмутить значительное число последователей этой религии”. Были отменены тюремные наказания и обязательные работы, остался только штраф в 25 тысяч евро.

”Мы сохранили наказание за богохульство, но сделали это таким образом, чтобы применить его стало фактически невозможным”, — говорил министр юстиции Ирландии. В таком виде ”Закон о диффамации” снова вызвал недовольство правозащитников. Прежде всего тем, что сохранившийся штраф оказался вовсе не символическим — 25 тысяч евро при среднегодовой зарплате ирландца около 36 тысяч. Целиком закон отменить было невозможно из-за 40-й статьи конституции, требующей ответственности за богохульство; поэтому правозащитники начали требовать провести общенациональный референдум — единственный в Ирландии способ внести поправку в конституцию.

В 2011 году Ассоциация атеистов Ирландии отправила ведущим политическим партиям страны запрос об их отношении к наказанию за богохульство. Все они ответили, что относятся к нему отрицательно.

Выносить единственный вопрос на референдум политикам казалось слишком дорого. В 2014 году в правительстве заявляли, что в ближайшие годы такой референдум пройдет, но дату так и не назначили. После случая со Стивеном Фраем большинство ирландских политиков начали выступать за ускорение процесса, называя статью о богохульстве ”устаревшей” и ”портящей имидж Ирландии в мире”. Объединение католических епископов назвало закон ”в значительной мере устаревшим”. Опросы показали, что так же думают около 62% жителей страны.

В итоге 11 июня 2018 года ирландский министр юстиции сообщил, что референдум об исключении понятия богохульства из конституции пройдет одновременно с президентскими выборами.

За последние годы в Ирландии прошло несколько референдумов. В мае 2015 года граждане страны одобрили легализацию однополых браков, а несколько недель назад поддержали отмену запрета на аборты.