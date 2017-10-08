Иран пригрозил приравнять американскую армию к ИГ

Иран будет рассматривать американскую армию как экстремистскую группировку ”Исламское государство” (ИГ), если США признают террористической организацией Корпус стражей исламской революции (КСИР). Об этом заявил командующий КСИР генерал Мохаммад Али Джафари, сообщает Reuters.

Ранее 8 октября президент США Дональд Трамп обвинил Иран в поддержке КНДР. ”Я уверен, что Иран финансирует Северную Корею, я уверен, что Тегеран торгует с Пхеньяном, я уверен, что они ведут дела с КНДР, и это абсолютно недопустимо”, — сказал Трамп.

Также американский лидер указал, что, по его мнению, Иран нарушает положения соглашения об урегулировании проблемы иранского атома. Кроме того, Трамп обвинил Тегеран в создании ”проблем” на Ближнем Востоке. ”Иран — это плохой игрок, и обращаться с ним будут, как с плохим игроком”, — добавил президент США.

В конце прошлой недели, 4 октября, газета The Washington Post сообщила, что Трамп в ближайшее время может объявить об аннулировании ядерной сделки с Ираном. Источники газеты указывают, что американский лидер считает сделку не отвечающей национальным интересам США. По мнению The Washington Post, подобное развитие событий приведет к возвращению к политике санкций против Ирана.

Соглашение об урегулировании многолетней проблемы иранского атома было достигнуто Ираном и шестеркой международных посредников 14 июля 2015 года. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.