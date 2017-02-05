Интервью Трампа: с Россией лучше дружить

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News в очередной раз одобрительно отозвался о российском президенте Владимире Путине, передает Русская служба Би-би-си.

"Я его уважаю. Я уважаю многих людей, но это не значит, что у меня с ними хорошие отношения", — сказал Трамп.

После того как ведущий телеканала назвал президента Путина убийцей, Трамп сказал: "Убийц много. У нас [тоже] много убийц. Вы думаете, что наша страна так уж и невинна?".

Дональд Трамп затем добавил, что для США было бы лучше, если бы отношения с Россией были хорошими. "Думаю, что с Россией лучше дружить, чем наоборот", — заметил президент.

"Если Россия помогает нам бороться с ИГИЛ (другое название группировки "Исламское государство", запрещенной в ряде стран), а это большая борьба, и с исламским терроризмом во всем мире, то это хорошо", — добавил Трамп. Полная версия интервью будет транслироваться в воскресенье.

Трамп не первый раз высказывается подобным образом. В 2015 году в телевизионном интервью ведущий сказал ему, что президент Путин, по его словам, "убивает несогласных с ним журналистов".

"Я думаю, что наша страна тоже много кого убивает", — ответил тогда Трамп. Он также неоднократно говорил, что США бы выиграли от сотрудничества с Россией.

Между тем российский министр иностранных дел Сергей Лавров в воскресном интервью автрийскому журналу Profil заявил о том, что риторика Трампа дает надежду на будущее двусторонних отношений.

По словам министра, Москва внимательно следила за высказываниями Трампа во время предвыборной кампании.

"Заявленная им позиция о необходимости выстраивания нормального диалога между нашими странами дает некоторую надежду на позитивное развитие двусторонних отношений", — сказал Лавров.