18.08.2017, 15:00

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Теракт в Барселоне. Как развивались события

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rus.delfi.ee
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Barcelona terrorirünnakute graafik
Barcelona terrorirünnakute graafikGraafik: Heleri Kuris ja Ats Nukki

В четверг, 17 августа, вечером в центре Барселоны произошел теракт: фургон въехал в толпу. Погибли 13 человек, пострадали более 100.

В ночь на пятницу испанская полиция заявила о предотвращении второго теракта, который должен был быть совершен по той же схеме, что и барселонский, в приморском городке Камбрильсе, в 100 км к югу от Барселоны. Четверо подозреваемых были убиты, еще один ранен. Нападавшим удалось ранить семерых человек, включая одного полицейского.

Смотрите на графике, где и как все происходило.

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