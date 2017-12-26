Инициативная группа поддержала выдвижение Путина в президенты РФ

Инициативная группа по выдвижению действующего российского лидера Владимира Путина кандидатом в президенты РФ поддержала самовыдвижение главы государства. Теперь документы от нее будут направлены в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Собрание инициативной группы избирателей проходит во вторник, 26 декабря, в 57-м павильоне ВДНХ. За выдвижение Путина проголосовали 648 членов группы, сообщает РБК.

"Решение принято единогласно", — объявила результат голосования председатель группы, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева. Как передает "Интерфакс", голосование по данному вопросу прошло стоя.

Сам кандидат на официальном выдвижении не присутствовал — примерно в это время он встречался с детьми, которые приехали в Кремль на главную елку страны. А позже Путин принял участие в предновогодней встрече с правительством, где глава кабмина Дмитрий Медведев пожелал ему победы на выборах.

Как уточняют очевидцы, перед началом голосования на ВДНХ перед собравшимися выступили Герой России, капитан атомного крейсера Сергей Новохатский, главный врач поликлиники N1, Кировского клинико-диагностического центра Софья Войтко, олимпийская чемпионка, фехтовальщика Софья Великая, худрук Малого театра Юрий Соломин и пианист Денис Мацуев.

В оргкомитет инициативной группы, который встречался 19 декабря по инициативе режиссера Вячеслава Говорухина, вошли, кроме ранее называвшихся главы исполкома ОНФ Алексея Анисимова и вице-спикера Госдумы, сопредседателя центрального штаба ОНФ Ольги Тимофеевой, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, глава РСПП Александр Шохин, певец Иосиф Кобзон, спортсмен Александр Карелин и другие — всего около 30 человек.

Владимир Путин идет на очередные — для него четвертые — выборы президента как самовыдвиженец. Поэтому для регистрации ему необходимо собрать 300 тысяч подписей избирателей.

Центризбирком 18 декабря утвердил график проведения избирательной кампании, согласно которому претенденты-самовыдвиженцы должны подать документы в ЦИК до 7 января.

Накануне стало известно, что ЦИК отказал в регистрации политику Алексею Навальному, который считает главным оппозиционным соперником Путина.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключил, что документы для своего выдвижения Владимир Путин подаст в ЦИК до Нового года.

Медведев пожелал Путину победы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев от имени российского правительства пожелал президенту Владимиру Путину победы на предстоящих в марте 2018 года выборах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

На предновогодней встрече главы государства с кабмином премьер назвал особенным в связи с президентскими выборами. "Это ответственный период не только для участников кампании, но и для всей системы государственной власти", — сказал Медведев. Он выразил уверенность, что члены правительства и руководители ведомств достойно пройдут этот период.

"От имени правительства хотел бы пожелать Вам, уважаемый Владимир Владимирович, успехов в выполнении задуманного и, скажем прямо, пожелать победы на президентских выборах", — обратился Медведев к Путину. "Спасибо большое" — ответил президент.