Глава столичного муниципалитета Чанкая Альпер Ташделен отметил, что убийство Карлова вызвало глубокую скорбь у народов Турции и России. По его словам, покушение преследовало цель ухудшить отношения двух стран.
"Терроризм — это преступление против всего человечества. Мы осуждаем террористов, которые не имеют национальности и религии. Этот зал будет всегда хранить память о Карлове", — сказал Ташделен.
Накануне городской муниципалитет Анкары принял решение о переименовании улицы Карягды в турецкой столице, где располагается посольство России в Турции, в честь Карлова.
Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Застреливший его 22-летний сотрудник полиции Мевлют Алтынташ был ликвидирован местными силами безопасности. В рамках дела о покушении на посла России задержаны девять человек. Координирует расследование замгенпрокурора Анкары. МИД РФ квалифицировал нападение как теракт. Карлову было посмертно присвоено звание Героя России.