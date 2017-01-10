Власти Турции приняли решение переименовать экспозиционный зал Центра современного искусства в Анкаре, где был убит посол России Андрей Карлов. Теперь этот зал будет носить имя российского дипломата, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Глава столичного муниципалитета Чанкая Альпер Ташделен отметил, что убийство Карлова вызвало глубокую скорбь у народов Турции и России. По его словам, покушение преследовало цель ухудшить отношения двух стран.

"Терроризм — это преступление против всего человечества. Мы осуждаем террористов, которые не имеют национальности и религии. Этот зал будет всегда хранить память о Карлове", — сказал Ташделен.

Накануне городской муниципалитет Анкары принял решение о переименовании улицы Карягды в турецкой столице, где располагается посольство России в Турции, в честь Карлова.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Застреливший его 22-летний сотрудник полиции Мевлют Алтынташ был ликвидирован местными силами безопасности. В рамках дела о покушении на посла России задержаны девять человек. Координирует расследование замгенпрокурора Анкары. МИД РФ квалифицировал нападение как теракт. Карлову было посмертно присвоено звание Героя России.