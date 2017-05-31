Ильдар Дадин отсудил у государства больше 2 млн рублей

Суд присудил активисту Ильдару Дадину компенсацию в 2,2 млн рублей (около 40 тысяч долларов) за незаконное уголовное преследование. Дадин — первый россиянин, осужденный по статье о нарушениях на митингах. Он был освобожден в феврале решением Верховного суда России.

Иск Дадина с требованием компенсиции удовлетворен частично — активист требовал компенсации в размере 5 млн рублей.

Жалобу с требованием компенсировать ему пребывание в колониях с 30 января 2015 года до 26 февраля 2016 года Дадин подал в апреле нынешнего года.

В итоге Железнодорожный суд Московской области взыскал в его пользу с министерства финансов России 2 млн 200 рублей за незаконное уголовное преследование.

Выплата будет произведена "за счет казны Российской Федерации", постановила судья Ольга Петухова.

Как говорила Русской службе Би-би-си адвокат Дадина Ксения Костромина, основной вопрос в том, какую компенсацию в итоге назначит суд — "согласится ли он с 5 млн рублей или посчитает, что это много".

Дадин был первым осужденным по статье о неоднократных нарушениях правил проведения массовых мероприятий. В декабре 2015 он был признан виновным и приговорен к трем годам колонии, позже этот срок был сокращен до двух с половиной лет.

Активист отбывал наказание сначала в карельской, затем в алтайской колонии. В ходе заключения он жаловался на пытки, которым его подвергли в карельской колонии в Сегеже.

Конституционный суд России признал статью, по которой осудили Дадина, соответствующей российской конституции, хотя и предложил внести в нее несколько изменений, а приговор активисту потребовал пересмотреть.

Верховный суд России 22 февраля отменил приговор, и Дадин вышел на свободу. После этого его несколько раз задерживали в Москве за проведение пикетов и однажды оштрафовали.

12 мая Дадина и еще нескольких активистов задержали на Красной площади за чтение конституции. Их отпустили после составления протоколов о нарушении правил пикетирования.

Российское законодательство позволяет требовать компенсацию за содержание в следственных изоляторах и колониях в случаях, когда выясняется, что человек был задержан или осужден ошибочно. Такие иски следует подавать к министерству финансов России.

Федеральная служба исполнения наказаний направила Дадину письмо с извинениями от имени государства — этого также требует закон.