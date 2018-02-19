ИГ взяло ответственность за бойню у храма Георгия Победоносца в Дагестане

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за стрельбу у храма Георгия Победоносца в России в дагестанском Кизляре, жертвами которой стали пять человек. Как передает Reuters, соответствующее заявление боевики распространили через собственное информационное агентство Amaq. Никаких подробностей о якобы своем солдате экстремисты не привели.



Ранее стало известно, что нападение совершил 22-летний Халил Халилов, житель села Кидеро Цунтинского района Дагестана. Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что Халилов в прошлом году примкнул к ИГ. "Расстрел был приурочен к христианскому празднику. В доме родителей в селе Кидеро проходят обыски, также оперативники проверяют связи Халилова", — заявил собеседник портала.

Источник ТАСС, в свою очередь, утверждал, что стрелок не входил в списки уже известных участников радикальных организаций, а также не состоял в базе данных спецслужб как участник незаконных вооруженных формирований.

Как сообщалось, Халилов днем в воскресенье, 18 февраля, открыл стрельбу по людям, собравшимся праздновать Масленицу. В результате четыре женщины погибли на месте, пятая скончалась в больнице на операционном столе. Еще пять получили ранения, в том числе сотрудник Росгвардии и представитель полиции. Нападавший был убит в развязавшейся перестрелке с правоохранителями.

Предполагаемый террорист стрелял из охотничьего ружья, у него также нашли нож. Настоятель храма и очевидцы заявили, что стрелок кричал "Аллаху акбар". Следственный комитет РФ завел по факту произошедшего уголовное дело по двум статьям: об убийстве и о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Дело взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.