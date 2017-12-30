ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в Петербурге 27 декабря

Джихадистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге 27 декабря, в результате которого пострадали 13 человек.

Заявление запрещенной в России и ряде других стран группировки цитирует связанное с экстремистами агентство Amaq.

Джихадисты ничем не подкрепили свои утверждения.

Поначалу Следственный комитет России квалифицировал взрыв как покушение на убийство. На следующий день после взрыва российский президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

"В Петербурге был совершен террористический акт. А совсем недавно Федеральная служба безопасности пресекла еще одну попытку теракта", — сказал Путин на церемонии награждения военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях в Сирии.

В среду, 27 декабря, в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Пострадали 13 человек, восемь из них были госпитализированы. Преступник, предположительно, оставил взрывное устройство в камере хранения.

Как сообщило петербургское издание "Фонтанка", за полчаса до взрыва в супермаркет вошел "крепко сложенный брюнет неславянской внешности". Он положил рюкзак в камеру хранения, быстро прошел по торговому залу, а затем покинул магазин.

Издание опубликовало кадры, снятые камерой видеонаблюдения.

Накануне следственные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, хотя в Следственном комитете России утверждали, что рассматриваются и другие версии произошедшего.



"Следствие по взрыву в Петербурге находится в активной стадии, отрабатываются все версии произошедшего, включая теракт", — сказала в четверг официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь сказал, что Путин сделал свое заключение на основе докладов спецслужб. "По мере выявления каких-то деталей эти детали анализируются, докладываются главе государства. На основе этих докладов глава государства делает свое заключение", — пояснил он.

"Дело в том, что там же были использованы поражающие элементы, соответственно, это в любом случае, так или иначе, террористический акт", — сказал Песков.

По его словам, другую квалификацию взрыва следователями в Кремле недоработкой не считают.

15 декабря ФСБ России сообщила о задержании группы, которая планировала взрывы в Санкт-Петербурге, в том числе в Казанском соборе. В общей сложности были задержаны семь человек. По информации ФСБ, все они являются сторонниками запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство".

На видеозаписи, которую распространили спецслужбы, один из задержанных — 18-летний Евгений Ефимов — признался, что собирался изготовить взрывное устройство, чтобы взорвать Казанский собор.

17 декабря в Кремле сообщили, что информацию о подготовке теракта в Санкт-Петербурге предоставило Центральное разведывательное управление США. Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарил его.

3 апреля в Петербурге произошел теракт, унесший жизни 16 человек. На перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв, а вскоре после этого на станции "Площадь Восстания" было обнаружено и обезврежено еще одно взрывное устройство.

По версии следствия, исполнителем теракта был гражданин России Акбаржон Джалилов, родившийся в Киргизии в 1995 году. Всего в рамках расследования были задержаны 11 человек.

Ответственность за произошедшее взяла на себя исламистская группировка "Батальон имама Шамиля", заявившая о своей связи со структурами "Аль-Каиды" (организация признана в России экстремистской и запрещена) и пригрозившая новыми нападениями.