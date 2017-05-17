Human Rights назвала запрет российских соцсетей на Украине ударом по свободе слова

В организации Human Rights Watch назвали ударом по свободе слова решение президента Украины Петра Порошенко о запрете российских социальных сетей, СМИ и интернет-ресурсов, призвав Киев отменить запрет "ВКонтакте", "Одноклассников", РБК и "Яндекса".

"Одним этим шагом Петр Порошенко нанес страшный удар по свободе слова на Украине. Это непростительное нарушение права украинцев на получение информации по их выбору, ЕС и другие международные партнеры Украины должны немедленно призвать Украину отменить его", — говорится в заявлении исследователя Human Rights Watch по украинским вопросам Тани Купер, опубликованном на сайте организации.

Купер отметила, что по состоянию на апрель 2017 года у 78% интернет-пользователей на Украине, или около 20 млн человек была учетная запись в соцсети "ВКонтакте". "Это еще один пример той легкости, с которой президент Порошенко необоснованно пытается контролировать общественный дискурс в Украине. …Порошенко может попытаться обосновать свой шаг, но это циничная, политически обоснованная атака на права на получение информации, затрагивающая миллионы украинцев, их личную и профессиональную жизнь", — заявила правозащитница.

В организации подчеркнули, что Порошенко следует немедленно отменить запрет в отношении российских интернет-ресурсов "ВКонтакте", "Одноклассники", "РБК" и "Яндекс" и принять меры по защите свободы слова и информации на Украине.