"Худший президент в истории": в более 100 городах США прошли акции с призывом к импичменту Трампа

В США по всей стране идут массовые акции протеста против президента страны Дональда Трампа. В более чем 100 городах, включая Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Питтсбург и Чикаго, люди выходят на улицу и призывают американские власти начать процедуру импичмента главы государства.

В минувшее воскресенье, 2 июля, около 10 тысяч человек в Лос-Анджелесе призвали конгрессменов запустить процедуру импичмента. Люди выразили свое недовольство миграционной политикой Трампа, его бизнес-активами за рубежом и возможным вмешательство РФ в президентские выборы, отмечает телеканал NBC.

Демонстранты держали в руках таблички с надписями "Импичмент", "Режим Трампа и Пенса должен рухнуть", "Худший президент в истории страны". Возле центрального офиса полицейского департамента Лос-Анджелеса протестующих ждали около 40 сторонников Трампа. Встреча противников и сторонников президента закончилась словесными перепалками, но обошлась без драк.

В столице страны в минувшие выходные более тысячи протестующих собрались у Монумента Вашингтона, требуя независимого расследования контактов членов избирательной кампании Трампа с российскими властями, отмечает The Washington Post. Организаторы митинга объявили о создании движения "сопротивления" режиму Трампа с целью свергнуть действующего главу государства.

В Нью-Йорке возмущенные действиями Трампа в Белом доме собрались у здания гостиницы главы государства Trump International Hotel. Там же находились и сторонники президента. По сообщениям СМИ, никаких инцидентов зафиксировано не было.

Предметные разговоры об импичменте Трампа начались в США после того, как в начале июня бывший глава ФБР Джеймс Коми, отправленный в отставку президентом с объяснением, что тот не подходит для своей должности, выступил на слушаниях в сенатском комитете по разведке.

Многие, включая даже республиканцев, предрекали Трампу судьбу другого хозяина Белого дома — Ричарда Никсона, который стал первым и пока единственным президентом США, добровольно сложившим полномочия досрочно, не дожидаясь рассмотрения дела в Сенате.

Сам президент Трамп, уверенный, что до этого не дойдет, решил не пользоваться своими полномочиями, позволяющими наложить запрет на выступление Коми в конгрессе. К тому же, поскольку процедура импичмента проводится двумя палатами конгресса, то все зависит от политической воли конгрессменов, а в данный момент республиканцы обладают там большинством и не готовы подрывать позиции своего однопартийца в Белом доме.

Коми подтвердил конгрессу, что президент США в январе 2017 года просил его о лояльности на частном приеме. Экс-глава ФБР сообщил, что глава государства призывал его отказаться от расследования по поводу роли своего экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна в предполагаемом российском вмешательстве в американские выборы и его не соответствовавших действительности заявлений о содержании его разговоров с российским послом в декабре 2016 года. Коми также подтвердил, что его ведомство не проводило расследование в отношении лично Трампа, однако президент предлагал ему вообще прекратить "российское" расследование.

Выступление экс-директора ФБР перед сенатским спецкомитетом по разведке может дорого обойтись президенту США, над головой которого навис дамоклов меч с выгравированным словом "импичмент", писали журналисты Liberation. Выступление Коми в сенате рассматривалось именно как возможный старт кампании по импичменту. Однако президент США не верит, что может быть смещен, и не соизмеряет величину грозящего ему риска, отмечали эксперты.