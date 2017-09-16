Хиллари Клинтон: я знала о личной вендетте Путина против меня

Бывшая первая леди и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон выпустила мемуарную книгу "Что произошло", которую она подписывала во вторник на встрече с читателями в знаменитом книжном магазине Barnes&Noble на Манхэттене. В этом районе Нью-Йорка она разгромила Дональда Трампа с колоссальным отрывом, и магазин был забит ее поклонниками.

Как известно, произошло то, что Клинтон неожиданно проиграла. Книга ставит себе целью объяснить, почему это произошло. Автор винит в своем поражении многих. Это и ее соперник самопровозглашенный социалист Берни Сандерс, который отбирал у нее голоса молодежи и постоянно заставлял занимать всё более левые позиции, а также слишком поздно сошел с дистанции.

Это и пресса, которая слишком увлеченно освещала скандал вокруг частного почтового сервера Клинтон в бытность ее госсекретарем. Это и уволенный впоследствии Трампом директор ФБР Джеймс Коуми, который за 11 дней до выборов вдруг объявил, что закрытое было расследование по поводу этого сервера снова возобновилось, и рейтинг Клинтон резко упал, а трамповский резко подскочил.

Это и Трамп, который "апеллировал к самым уродливым позывам нашего национального характера". Это и коллегия выборщиков, которую Клинтон призывает упразднить.

Это и Путин, который, как подсчитал консервативный сайт The Daily Cаller, упоминается в книге в 12 раз чаще, чем баллотировавшийся вместе с Клинтон в вице-президенты сенатор-демократ Тим Кейн.

Тот же сайт утверждает, что Путин и Россия упоминаются в книге в общей сложности 333 раза. Я не пересчитывал, но похоже на правду.

В первый раз русские упоминаются уже на второй странице предисловия, где автор говорит: "Я пишу в этой книге о тех моментах кампании, которые бы я хотела бы переделать, если бы могла вернуться в прошлое. Если бы русские хакеры могли взломать мое подсознание, они бы нашли длинный список".

На первой странице книги Клинтон описывает инаугурацию Трампа и замечает, что несколько недель колебалась, идти или не идти. "Джон Льюис не собирался, - продолжает она. - Этот герой борьбы за гражданские права и конгрессмен заявил, что избранный президент нелегитимен в свете растущего числа доказательств русского вмешательства в выборы".

Тут автор переключается на других виновников своих несчастий и возвращается к русским козням лишь на 325-й странице в отдельной главе под названием "Тролли, боты, фейковые новости и реальные русские". Один раздел ее озаглавлен "Вендетта" на букву "В" (и "Владимир" тоже)".

Как пишет в нем Клинтон, президент Обама однажды уподобил Владимира Путина "скучающему пареньку на задней парте".

"Когда я сидела на встречах с Путиным, - продолжает она, - он смахивал скорее на тех мужчин, которые властно раздвигают ноги в метро, вторгаясь в чужое пространство, как будто они говорят: "Что хочу, то и беру!", - и "Я так мало вас уважаю, что будут вести себя так, будто я отдыхаю дома в халате". Это называют manspreading, "расставлять ноги по-мужицки". Таков был Путин".

"В своей жизни я имела дело со многими лидерами-мужчинами, - замечает автор, - но Путин - это нечто особенное".

По словам Клинтон, "в народном сознании Путин превратился в архизлодея из кинофильмов про Джеймса Бонда. И тем не менее его вечно понимают не так и недооценивают. Джордж Буш-младший прогремел заявлением, что он взглянул Путину в глаза и нашел его "человеком прямым и достойным доверия", а также "смог почувствовать его душу".

Как пишет автор, она шутливо заметила на это: "Он был сотрудником КГБ - у него нет души по определению".

"Я не думаю, что Владимиру это понравилось", - добавляет Клинтон и отмечает, что у них с Путиным давно были неважные отношения. "Путин не уважает женщин и не выносит людей, которые идут ему наперекор, так что я была для него двойной проблемой", - объясняет она.

Как считает Клинтон, Путин не может простить ей выступлений в защиту гражданского общества в России, особенно в декабре 2011 года, когда она заявила: "Россияне, как и любой народ, заслуживают права на то, чтобы их голоса были услышаны и подсчитаны!".

Путин, по словам автора, считал, что тогдашние волнения в России были инспирированы Вашингтоном, и, в частности, винил ее лично, заявив, что Клинтон подала им сигнал.

В тот период Клинтон написала Бараку Обаме серию докладных записок, в которых предупреждала, что ситуация в России меняется, и что американцам следует занять более жесткую позицию по отношению к Путину.

Раздел о медведе

Следующий раздел называется "В лесу завелся медведь". Такие заголовки - это единственное, что придает колорит книге, которая в остальном пресна и бесцветна, но таковы книги большинства американских политиков. Исключение составляют трогательные пассажи, где Клинтон описывает свои переживания по поводу поражения, от которого она явно до сих пор не оправилась.

Раздел о медведе охватывает второй срок Обамы, когда Клинтон уже не работала в госдепе и поэтому не располагает информацией, которую не знал бы прилежный читатель ежедневной прессы. Поэтому в финальной части книги практически нет открытий и откровений.

Автор упоминает о том, как в начале 2014 года русские слили в "Твиттер" и YouTube сделанную ими запись частного разговора между американским послом в Киеве Джеффом Пьяттом и ее бывшей советницей Викторией Нуланд, которая заведовала в госдепе Европой и в площадных выражениях жаловалась Пьятту, что европейцы ничего не делают по поводу происков Москвы на Украине.

Как пишет Клинтон, "Москва явно рассчитывала, что ее слова вгонят клин между Америкой и нашими союзниками. Этот инцидент не имел далеко идущих дипломатических последствий, но он показал, что русские не только воруют информацию в разведывательных целях, как делают все страны; теперь они использовали социальные сети и стратегические утечки для того, чтобы превратить эту информацию в оружие".

По словам автора, она была встревожена тем, что "русские деньги, пропаганда и прочая помощь" поддерживали правые партии по всей Европе, а также правые силы в самой Америке, среди которых Клинтон упоминает "Национальную стрелковую ассоциацию", борющуюся за право граждан на оружие, сторонников традиционных браков и евангелиста Франклина Грэма.

Сведения о шашнях американских правых с Москвой целиком взяты из апрельской статьи Washington Post. Это один из органов печати, на чьих материалах построена почти вся последняя часть книги. Свежих откровений в ней кот наплакал.

"Путин позиционировал себя как лидер авторитарного, ксенофобского международного движения, которое хочет выслать мигрантов, развалить Европейский союз, ослабить Атлантический альянс и обратить вспять большую часть прогрессивных изменений, достигнутых после Второй мировой войны, - пишет автор. - Люди смеются, когда Путин фотографируется на лошади по пояс голый, побеждает в матчах по дзюдо и водит гоночные автомобили. Но эти выступления в стиле мачо являются элементом стратегии".

"Он сделал себя кумиром традиционалистов, которые во всех странах ненавидят свои все более открытые, многонациональные и либеральные общества. Вот почему он заключил тесный союз с Русской православной церковью, провел зверские законы против геев и декриминализировал домашнее насилие. Все это делается для того, чтобы изобразить имидж традиционного мачизма, христианской морали и белой националистической чистоты и могущества", - продолжает она.

По словам Клинтон, в ходе избирательной кампании она поручила своей команде разработать "более агрессивный стратегический подход к России". "Я не желала ввязываться в новую холодную войну, - пишет она, - но лучшим способом избежать конфликта и держать дверь открытой для будущего сотрудничества было бы в первый же день сигнализировать Путину о нашей мощи и решимости".

Клинтон пишет, что в случае своего избрания она пошла бы дальше Обамы по части вооружения Украины и создания зоны запрета полетов в Сирии, а также намеревалась увеличить капиталовложения в кибербезопасность.

"Это к тому, что глаза у меня были широко открыты, - пишет Клинтон. - Я знала, что Путин представляет растущую угрозу. Я знала о его личной вендетте против меня и его глубокой неприязни к Соединенным Штатам".

Воздушные поцелуи

Трамп же был не таков, замечает она в следующем разделе, озаглавленном "Растущий броман" (от bro, "братан", и "роман").

"С самого начала это выглядело странно, - пишет она. - Почему это Дональд Трамп постоянно шлет Владимиру Путину воздушные поцелуи? Он сказал, что поставит Путину 5 баллов за руководство и характерировал русского лидера как "весьма уважаемого человека в своей стране и за ее пределами". Трамп млел от сообщений, что Путин отозвался о нем как о "блестящем" человеке, хотя правильнее было бы перевести "яркий" как colorful".

По словам Клинтон, поначалу она сама недоумевала, почему это Трамп рвется "превратить партию Рейгана в партию Путина". Потом она пришла к трем возможным объяснениям.

Во-первых, пишет она, "Трампа завораживают диктаторы". "Все дело в силе, - продолжает автор. - Трамп не мыслит в категориях морали или прав человека, он мыслит лишь в категориях силы и господства. Против лома нет приема. Точно так же мыслит и Путин, только куда более стратегически. И Трамп, судя по всему, покорен тем, как Путин выступает в роли автократа с обнаженным торсом. Не то, что бы ему нравился Путин, - он хочет быть как Путин: белый авторитарный лидер, который затыкает рот инакомыслящим, угнетает меньшинства, лишает избирателей права голоса, гнобит прессу и собирает для себя несчетное количество миллиардов. Он грезит о Москве на Потомаке".

Во-вторых, хотя у Трампа нет ни знаний в области внешней политики, ни интереса к ней, его взгляды на мир давно аналогичны путинским. Еще в 1987 году он потратил почти 100 тысяч долларов на платное объявление в New York Times, в котором критиковал внешнюю политику Рейгана и призывал Америку перестать защищать союзников, которые способны сами о себе позаботиться.

"Такие вещи являются музыкой для путинских ушей, - пишет Клинтон. - ... Путин не мог бы мечтать о лучшем друге, чем Трамп".

Третья причина слабости республиканца к Путину - это, по словам автора, обширные финансовые связи Трампа в России. Клинтон цитирует слова трамповского сына Эрика о том, что "мы не полагаемся на американские банки; все необходимое нам финансирование поступает из России".

Несмотря на все попытки Трампа отвести от России подозрение во взломе электронных закромов Демпартии США, пишет Клинтон, американские спецслужбы и эксперты по кибербезопасности уверены, что это дело рук российских хакеров, получивших сверху задание посодействовать Трампу.

Автор находит неслучайным то, что эти кибератаки были целенаправленными, и считает, что хакеры получали помощь от корректировщиков в лагере республиканцев. Клинтон предупреждает, что Москва вошла во вкус и прибегнет к аналогичной тактике и в будущем.