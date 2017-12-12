ХАМАС объявило начало третьей интифады после решения Трампа

Палестинское движение ХАМАС объявило о начале третьей интифады после решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Об этом РИА ”Новости” заявил пресс-секретарь движения Абдулатив Алкану.

”Мы объявили о начале третьей интифады, чтобы протесты продолжались и чтобы надавить на США, чтобы они отменили свое решение”, — сказал Алкану.

По его словам, в секторе Газа акции протеста растут в рамках начала интифады, сообщает Gazeta.ru.

”Это третья интифада”, — добавил Алкану.

В настоящее время под словом ”интифада” чаще всего понимается вооруженная борьба палестинских арабов против Израиля Западного берега реки Иордан и Сектора Газа (из которого Израиль полностью ушел в 2005 году).

Началом первой интифады принято считать 9 декабря 1987 года. Официально интифада завершилась подписанием соглашений в Осло между Израилем и Организацией освобождения Палестины (ООП) в августе 1993 года, в результате которых в 1994 году была создана Палестинская национальная администрация.

Вторая интифада началась в сентябре 2000 года. Пик интифады пришелся на март 2002 года, когда произошли теракты как на территориях Иудеи и Самарии, так и внутри Израиля. Апогея интифада достигла после крупного теракта в пасхальный вечер 27 марта 2002 год в гостинице ”Парк” города Нетания. В результате теракта 30 человек погибли, 140 были ранены. С апреля 2002 года интифада пошла на существенный спад и к осени ограничилась отдельными терактами.