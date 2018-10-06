Хакеры взломали "латышский Facebook" и разместили на главной странице фото Путина(212)
Сегодня во второй половине дня оказалась взломана социальная сеть draugiem.lv, на которой размещена российская пропаганда.
Сегодня во второй половине дня оказалась взломана социальная сеть draugiem.lv, на которой размещена российская пропаганда.
При попытке зайти в сеть звучал российский гимн, появлялся российский флаг и фотографии с президентом РФ В. Путиным и российской армией, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.
На фото размещена надпись "Товарищи латыши, это касается вас. Граница России нигде не заканчивается. Русский мир может и должен объединить всех, кому дорого русское слово и русская культура, где бы они ни жили, в России или за ее пределами. Почаще употребляйте это словосочетание — "Русский мир"".
Представитель Draugiem Group Янис Палкавниекс подтвердил агентству LЕТА, что на сайт Draugiem.lv совершена кибератака. В данный момент деятельность портала приостановлена на несколько часов.
Пресс-секретарь учреждения по предотвращению инцидентов с безопасностью в сфере информационных технологий Cert.lv Лига Бесере сообщила, что Cert.lv активно работает над выяснением причин и источников взлома.
Инцидентов, связанных со взломом различных интернет-сайтов, в день выборов можно было ожидать, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, комментируя кибератаку на социальную сеть draugiem.lv.
Министр подчеркнул, что государственные учреждения готовы отразить возможное вмешательство в ход выборов в Латвии.
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