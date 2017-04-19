Грузовое судно потерпело крушение в Черном море

Судно "Герои Арсенала" потерпело крушение в среду в акватории Черного моря, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

"К месту происшествия направлены службы экстренного реагирования. Информация уточняется", — отметили спасатели.

Ранее агентству "Интерфакс" в МЧС сообщили, что спасатели планируют привлечь авиацию к поиску сухогруза, который пропал с экранов радаров в районе Керченской переправы, где наблюдается сильный ветер,

"Утром поступило сообщение о том, что около Керченской переправы, где сейчас сильный наблюдаются ветер и шторм, пропал с экранов радаров сухогруз. Информация уточняется", — сказал собеседник агентства.

Также сообщалось, что из-за ухудшения погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена.