30.07.2018, 15:34

Гроб с умершей от "Новичка" британкой не понесут на руках

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bbcrussian.com
EST
Kirstutehases
Foto: Andres Putting

На похоронах британки Дон Стерджес, умершей от отравления "Новичком" в Эймсбери, будут приняты повышенные меры безопасности.

Священник Филипп Бромили, который сегодня будет проводить поминальную службу, сообщил, что рекомендации о мерах безопасности поступили от Службы общественного здравоохранения Англии (PHE).

По его словам, организаторы похорон решили отказаться от вынесения гроба — он будет находиться на месте погребения к моменту прибытия участников церемонии. В PHE не стали комментировать эту информацию, но подчеркнули, что считают риски невысокими.

Дон Стерджес умерла 8 июля в результате отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок", после чего было открыто уголовное дело по статье "убийство". Ей было 44 года, у нее осталось трое детей. Вместе с ней отравился ее друг Чарли Роули, нашедший флакон с веществом на улице и принявший его за духи. В конце июля он был выписан из больницы.

По словам Бромили, на похоронах ожидается большое количество друзей и родных Стерджес, в том числе и Чарли Роули. "По моей информации, будут приняты определенные меры для того, чтобы церемония прошла в полной безопасности, — рассказал священник. — На службе будут чествовать жизнь Дон, благодарить ее за то, какой любящей и великодушной она была".

Роули и Стерджес почувствовали недомогание 30 июня у себя дома в соседнем городке Эймсбери и попали в больницу. Как рассказал их знакомый, у пострадавших шла пена изо рта.

Британская пара была отравлена через четыре месяца после попытки убийства в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии при помощи нервно-паралитического вещества "Новичок".

За отравлением Скрипалей, по мнению британских властей, стояли российские агенты. Москва отрицает причастность к отравлению. Отравление Скрипалей привело к крупнейшему за много лет дипломатическому скандалу между Россией и Британией. Москва и Лондон выслали несколько десятков дипломатов, после чего ряд стран Запада также объявил о высылке российских диппредставителей в знак солидарности с Британией.

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