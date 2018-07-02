02.07.2018, 20:42

Гражданский форум ЕС-Россия призвал освободить Олега Сенцова

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Deutsche Welle
EST
Party held as part of Spirit of Fire Festival
Party held as part of Spirit of Fire FestivalFoto: Ekaterina Chesnokova, RIA Novosti

Неприемлемо, что жизнь украинского режиссера Олега Сенцова, объявившего бессрочную голодовку, находится под угрозой, заявили участники Гражданского форума ЕС-Россия.Гражданский форум ЕС-Россия призвал освободить Олега Сенцова.

В Гражданском форуме ЕС-Россия призвали российские власти освободить украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в РФ на 20 лет и продолжающего голодовку в российской колонии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации. По словам правозащитников, неприемлемо, что жизнь Олега Сенцова в настоящее время находится под угрозой. Они также призвали российские власти выполнять свои международные обязательства и соблюдать пенитенциарные правила, одобренные Советом Европы.

Гражданский форум ЕС-Россия был основан в 2011 году с целью развития сотрудничества между НКО и более активного их участия в диалоге между Евросоюзом и РФ. На данный момент в нем участвуют 144 неправительственные организации из России и европейских стран.

Ранее в поддержку украинского режиссера выступили в Европарламенте, депутаты которого 16 июня приняли резолюцию с требованием "немедленного и безусловного освобождения Олега Сенцова и более 70 украинских граждан, незаконно задержанных в России и на Крымском полуострове". 28 июня аналогичную резолюцию приняли в парламентской ассамблее Совета Европы.

Состояние Олега Сенцова

Олег Сенцов был похищен в аннексированном Россией Крыму российскими силовиками в мае 2014 года. В 2015 году он был приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его обвинили в создании на территории полуострова террористического сообщества. 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных. С 28 мая он начал получать в колонии поддерживающую терапию.

ТОП

Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, который посетил своего подзащитного в колонии 22 июня, заявил, что состояние режиссера ухудшилось. "Он очень бледный. У него проблемы с почками и сердцем. Почки начали забиваться белком, а сердце у него и так было в не очень хорошем состоянии, соответственно, пульс очень тихий", — рассказал Динзе. По его словам, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о возможном помиловании режиссера ответил, что "заявлений никаких от Сенцова не поступало". Когда Динзе спросил об этом своего подзащитного, тот заявил, что "никогда не будет просить никакого помилования у Путина и не будет писать никаких заявлений”.

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