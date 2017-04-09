Гражданину РФ предъявлены обвинения после обнаружения взрывного устройства в Осло

Семнадцатилетний гражданин РФ был задержан норвежской полицией по обвинению в незаконном обращении со взрывчаткой. Об этом было объявили на пресс-конференции Полицейской службы безопасности (ПСБ) Норвегии, которая занимается расследованием инцидента с похожим на бомбу объектом, который был обнаружен в субботу вечером в центре Осло.

"Пока что неясно, были ли у задержанного 17-летнего юноши планы осуществить теракт, — заявила глава ПСБ Бенедикте Бьёрнланд. — Мы пытаемся выяснить то, каковы были его мотивы и были ли в этом замешаны другие люди".

Как сообщают в ПСБ, которая в Норвегии также отвечает за борьбу с терроризмом, задержанный прибыл в страну в 2010 году как беженец. По данным газеты Verdens Gang, молодой человек в последнее время находился под наблюдением спецслужб и симпатизировал радикальным исламистским группировкам, включая "Исламское государство".

Россиянин был задержан полицией вечером в субботу в центральном районе Грёнланн. Поводом для задержания стал находившийся у него в руках подозрительный предмет, который юноша впоследствии оставил на мостовой.

К настоящему моменту полиция подтвердила, что это, по всей видимости, было маломощное взрывное устройство. В ночь на воскресенье оно было обезврежено взрывотехниками, к утру установленное полицией оцепление вокруг прилегающего района было снято.