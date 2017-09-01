Граждане России смогут получить американскую визу пока только в Москве

Выдача виз США россиянам возобновляется 1 сентября, но только в Москве. Визовые операции в трех американских консульствах в России приостановлены на неопределенное время.

Выдача виз США гражданам России возобновится в пятницу, 1 сентября, но только в Москве. Все визовые операции, прерванные 23 августа, будут возобновлены в сокращенном объеме. В генконсульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке процесс выдачи виз по-прежнему приостановлен.

Выдача американских виз в генконсульствах на территории России зависит от решения ряда технических вопросов, сообщил в четверг, 31 августа, журналистам генконсул США в РФ Лоренс Тоби. "Уменьшение численности дипсостава нанесло серьезный удар по нашим возможностям. Нам приходится переорганизовывать работу. Нашим сотрудникам приходится проходить подготовку для того, чтобы брать на себя новые функции", — сказал Тоби.

Он также заверил, что США не будут намеренно затягивать процесс выдачи виз россиянам, но о возможных сроках ожидания пока говорить рано. "Мы стараемся свести к минимуму время на оформление той или иной визы", — сказал генконсул США. При этом Тоби не смог ответить на вопрос, каковы будут сроки ожидания визы.

Американский дипломат также отметил, что "правительство США не принимало никакого политического решения ограничить выдачу виз, ужесточить требования для российских граждан".

В конце июля МИД России потребовал от США сократить количество дипломатических и технических сотрудников в посольстве в Москве и консульствах на территории России. Как пояснил президент Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1", вышедшему 30 июля, 755 сотрудников американской дипмиссии "должны будут прекратить свою деятельность" в РФ.