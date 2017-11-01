01.11.2017, 09:52

Граница между Крымом и Украиной закрыта

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rus.delfi.ee
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Krimm
фото иллюстративноеFoto: Rauno Volmar

Пограничные переходы между Крымом и Украиной временно закрыты как для автотранспорта, так и для пешеходов, сообщает "Медуза".

Управление ФСБ по Крыму объявило утром 1 октября, что пропуск через границу прекращен ”по техническим причинам”.

Украинская Госпогранслужба, в свою очередь, объявила, что российские пограничники перестали пропускать автомобили и пешеходов через границу в Крыму в ночь на 1 октября. ”Причины таких действий неизвестны”, — сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

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