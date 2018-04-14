14.04.2018, 12:30

ГРАФИК DELFI: Смотрите, по каким местностям были нанесены удары в Сирии

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ГРАФИК DELFI: Смотрите, по каким местностям были нанесены удары в Сирии
Delfi

Телеканал CNN сообщил со ссылкой на очевидцев, что в Дамаске произошла серия взрывов. Они начались в то время, как президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации объявил о решении нанести удар по Сирии.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что удар нанесен по бывшей военной базе рядом с городом Хомс, где якобы хранятся на складе вещества для производства химического оружия, пишет Meduza.

По данным CNN, в операции задействованы корабли и самолеты, в том числе американские бомбардировщики В-1. Sky News сообщает, что бывшую базу около Хомса бомбили четыре британских самолета Tornado.

Бомбардировки Сирии начаты в ответ на химическую атаку в городе Дума 7 апреля. США и другие страны Запада обвиняют правительственную армию Башара Асада в применении отравляющих веществ против гражданского населения. Россия называет сообщения о химической атаке в Думе провокацией.

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