Госдума ввела уголовное наказание для дебоширов в самолетах

Госдума приняла в третьем чтении закон об уголовной ответственности для хулиганов на общественном транспорте.

Законопроект предусматривает уголовную ответственность за действия, "совершаемые из хулиганских побуждений, угрожающие безопасности эксплуатации транспортных средств".

Речь идет о хулиганстве, совершенном на любом виде транспорта, злоумышленникам будет грозить до трех лет тюрьмы.

В случаях, когда хулиганские действия угрожают безопасности полета, наказание резко ужесточается - до семи лет лишения свободы, а уголовная ответственность наступает уже с 14 лет.

Речь идет не только о дебоширах в авиатранспорте, но и о тех, кто с земли ослепляет лазером пилотов самолетов.

"В настоящее время значительно участились случаи попыток ослепления лазерными лучами пилотов воздушных судов, заходящих на посадку или осуществляющих движение", - напоминают авторы законопроекта в пояснительной записке.

Как предполагают СМИ, новый закон также позволит бороться с "зацеперами", которые катаются на крышах поездов.