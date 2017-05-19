Госдума поддержала план перенести выборы на день аннексии Крыма

Госдума приняла во втором чтении пакет изменений в избирательное законодательство, по которым выборы президента перенесут на 18 марта — годовщину аннексии Крыма.

Законопроекты также отменяют открепительные удостоверения, которые правозащитники называли одним из основных способов фальсификаций на выборах.

Пакет законопроектов в марте внесли в Госдуму сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков. Оппозиционные фракции подготовили несколько десятков поправок, но все они были отклонены.

Согласно поправкам, "если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы президента РФ, совпадает с днем, предшествующим нерабочему праздничному дню, или это воскресенье приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день, или это воскресенье в установленном порядке объявлено рабочим днем, выборы назначаются на следующее воскресенье".

В 2018 году это будет 18 марта.

Поправки позволят избирателям, которые в день выборов не будут находиться по месту жительства, но захотят проголосовать, быть включенными в список избирателей там, где они находятся.

Согласно законопроекту, для включения в список избирателей нужно будет подать заявку в избирательную комиссию лично, предъявив паспорт, или через единый портал госуслуг, или в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (МФЦ).

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Это можно будет сделать не ранее, чем за 45 дней до дня выборов, и не позднее 14 часов по местному времени в день перед голосованием.

Если избиратель подал заявление на включение его в список избирателей там, где он находится, его должны будут исключить из списка по месту прописки. Этот процесс будет проходить в системе ГАС "Выборы".

Для защиты заявлений от подделок будут использоваться специальные марки. В целом детали процедуры должен будет прописать Центризбирком, говорится в законопроекте.

В ходе обсуждения оппозиционные депутаты были обеспокоены тем, как будет контролироваться включение желающих проголосовать по месту нахождения в списки избирателей.

Депутаты от КПРФ предлагали публиковать списки избирателей в интернете с фамилиями, именами и отчествами.

Однако председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что это нарушит закон о персональных данных. Поэтому публиковаться будут только данные о числе избирателей на участках. Она подчеркнула, что данный механизм "будет обкатан" на выборах губернаторов и местных парламентов в сентябре.

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов предложил ставить штампы в паспорте о голосовании вместо ведения отдельных списков избирателей и специальных марок для заявлений ради экономии. Его предложение отклонили.

Также депутаты от ЛДПР настаивали на обязательном участии кандидатов в президенты в предвыборных дебатах, пусть даже не личном. Сейчас кандидаты не обязаны этого делать. Эта поправка была отклонена.