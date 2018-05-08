08.05.2018, 18:14

Госдума поддержала кандидатуру Медведева, Путин уже подписал указ о назначении

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NEWSru.com
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Dmitri Medvedev
Dmitri MedvedevFoto: Vladimir Fedorenko, Sputnik

Депутаты Госдумы большинством голосов утвердили кандидатуру Дмитрия Медведева, предложенную вскоре после инаугурации президентом РФ Владимиром Путиным, на пост премьер-министра в новом составе правительства, передает "Интерфакс".

За Медведева проголосовали 374 депутата нижней палаты парламента при необходимом минимуме в 226 голосов. Против его назначения выступили 56 парламентариев, воздержавшихся не было, три человека не голосовали.

В заседании Госдумы приняли участие и Путин, и Медведев, которые выступили перед депутатами.

Еще до голосования фракции "Единая Россия" и ЛДПР заявили о поддержке Медведева, а коммунисты (42 места в парламенте) и "Справедливая Россия" (23), в свою очередь, выступили против такого кадрового решения. При этом, как отмечает агентство, трем эсерам, главам думских комитетов, фракция позволила проголосовать за представленную президентом кандидатуру.

Шесть лет назад, в 2012 году, когда на пост главы правительства также выдвигалась кандидатура Медведева, за него проголосовали 299 депутатов Госдумы, против — 144.

Путин подписал указ о назначении Медведева премьером

Тем временем пресс-служба Кремля уже сообщила о том, что президент Владимир Путин подписал указ "О Председателе Правительства Российской Федерации".

"1. В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции РФ назначить Медведева Дмитрия Анатольевича председателем правительства РФ. 2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", — говорится в тексте обнародованного документа.

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Ранее, 8 мая, и.о. пресс-секретаря президента Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, рассматривал ли Путин других кандидатов на пост главы кабинета министров, кроме Медведева.

"Я не могу вам ответить на этот вопрос. Вы знаете, что это (выбор кандидата) — прерогатива главы государства, он этим правом воспользовался и выдвинул кандидатуру Дмитрия Анатольевича", — подчеркнул Песков.

Медведев стал 13-м главой правительства за время существования современной России и третьим премьер-министром, переизбранным на второй срок.

Согласно регламенту Госдумы, кандидатура премьера считается одобренной, если за нее голосует простое большинство (то есть не менее 226) депутатов. Конституционным большинством (339 мандатов) в нижней палате текущего созыва обладает фракция партии "Единая Россия", председателем которой является Медведев.

Накануне Медведев уже рассказал коллегам по партии о новом составе правительства. На встрече с единороссами он предложил сменить не менее пяти вице-премьеров. Вероятно, в новом правительстве могут потерять свои посты Аркадий Дворкович, Сергей Приходько, Дмитрий Рогозин, Игорь Шувалов и Александр Хлопонин. Появятся ли в правительстве новые лица — под вопросом.

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