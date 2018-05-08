Госдума поддержала кандидатуру Медведева, Путин уже подписал указ о назначении

Депутаты Госдумы большинством голосов утвердили кандидатуру Дмитрия Медведева, предложенную вскоре после инаугурации президентом РФ Владимиром Путиным, на пост премьер-министра в новом составе правительства, передает "Интерфакс".

За Медведева проголосовали 374 депутата нижней палаты парламента при необходимом минимуме в 226 голосов. Против его назначения выступили 56 парламентариев, воздержавшихся не было, три человека не голосовали.

В заседании Госдумы приняли участие и Путин, и Медведев, которые выступили перед депутатами.

Еще до голосования фракции "Единая Россия" и ЛДПР заявили о поддержке Медведева, а коммунисты (42 места в парламенте) и "Справедливая Россия" (23), в свою очередь, выступили против такого кадрового решения. При этом, как отмечает агентство, трем эсерам, главам думских комитетов, фракция позволила проголосовать за представленную президентом кандидатуру.

Шесть лет назад, в 2012 году, когда на пост главы правительства также выдвигалась кандидатура Медведева, за него проголосовали 299 депутатов Госдумы, против — 144.