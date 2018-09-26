Госдума одобрила повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет

Депутаты одобрили поправки президента России Владимира Путина, в том числе поправку о повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет вместо 63.

19 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий повышение возраста выхода на пенсию с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

Владимир Путин в конце августа предложил смягчить реформу — поднять возраст выхода женщин на пенсию только до 60 лет, сохранить льготы для людей предпенсионного возраста и ввести уголовную ответственность за их увольнение.

Накануне Госдума одобрила в третьем чтении поправки Путина, предусматривающие штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 360 часов за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста.