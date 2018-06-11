11.06.2018, 07:00

Год безвизовому режиму ЕС-Украина: изменения на бумаге и в сознании

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Deutsche Welle
EST 1
Год безвизовому режиму ЕС-Украина: изменения на бумаге и в сознании
REUTERS

Ровно год назад граждане Украины получили возможность ездить в страны Шенгенской зоны и почти во все государства ЕС без визы. DW подводит итоги первого года безвизового режима.

В отличие от Грузии, в отношении которой в Евросоюзе то и дело можно услышать нарекания за нарушение условий безвизового режима, через год после отмены виз для поездок украинских граждан в страны ЕС (исключением являются только Великобритания и Ирландия), наблюдатели подводят, в целом, положительные итоги.

Статистика "безвизового" режима

По данным Европейского агентства по охране внешних границ Frontex, за первые три месяца действия безвизового режима поток граждан Украины, направлявшихся только в Шенгенскую зону, вырос на 15 процентов. Одновременно значительно сократилось число украинцев, задержанных пограничниками в странах ЕС (больше всего в Польше) с фальшивыми визами.

Как сообщил DW заместитель руководителя пресс-службы Госпогранслужбы Украины Александр Тихонов, начиная с 11 июня 2017 года преимуществами безвизового режима со странами Шенгенской зоны (помимо 22 государств ЕС это еще четыре европейские страны) воспользовались более полумиллиона граждан Украины, отказано во въезде было почти полутора тысячам. Самые распространенные причины отказа — отсутствие надлежащих документов и недостаточное финансовое обеспечение поездки.

Безвизовый режим — ощущение свободы

Известный украинский блогер и модель Святослав Бойко — один из тех, кто за минувший год в полной мере воспользовался преимуществом безвизовых поездок в страны ЕС.

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"Это свобода, когда ты можешь просто сесть в поезд Киев-Перемышль и выйти в Польше, а у тебя просто проверят документы в поезде. Это приятно", — признается молодой человек, отмечая при этом, что и раньше имел годовую шенгенскую визу и регулярно бывал в странах Евросоюза. Для Святослава и многих его знакомых безвизовый режим с ЕС упростил жизнь, но радикально ее не изменил. "Те, кто ездил, они и ездят, и этот "безвиз" на них особо не повлиял", — пояснил Бойко в разговоре с DW.

Зато настоящей революцией сознания безвизовый режим стал для участников любительского фольклорного ансамбля "Берегиня" из села Казачьего Черниговской области. После публикации в Сети фото их регистрации на рейс в аэропорту "Борисполь" пользователи соцсетей нарекли их "безвиз-бабушками" и даже шутили о "безвизе животворящем".

Самой старшей участнице коллектива — 81 год. Она вместе с другими поехала на музыкальный фестиваль в Венгрию по "безвизовому режиму" с новым биометрическим паспортом. Как рассказала DW одна из солисток "Берегини" Екатерина Бурзак, перед их первой поездкой за границу все село волновалось, не спали всю ночь. Из Венгрии вернулись под сильным впечатлением. "Все на высшем уровне. Красота! Мы же вообще и самолетом-то не летали. Впервые за рубежом. Это нельзя передать словами! Как будто в раю побывали!" — восклицает Екатерина Ивановна.

Пал ментальный "железный занавес"

По мнению эксперта брюссельского Центра европейской политики Аманды Пол, в постепенном падении ментального "железного занавеса" и заключается главное достижение отмены виз.

"Думаю, что старшее поколение имело очень специфическое представление о Европе, возможно, как о каком-то экзотическом или загадочном месте. Но теперь, когда эти люди получили возможность ее посетить, то, очевидно, составили для себя другое впечатление", — предположила Пол.

Серьезным барьером для многих остается финансовый вопрос. Низкий курс украинской гривны по отношению к евро (почти 30 к одному) делает отдых в Европе доступным, как правило, только для обеспеченных граждан. Остается надеяться на наметившийся рост зарплат, а также на все большее число рейсов в Украину бюджетных авиалиний и расширение сети автобусных перевозок.

"Безвиз" и трудовая миграция

Введение безвизового режима между Украиной и ЕС произошло на фоне оживленной трудовой миграции из Украины. Только в Польше, по данным приведенным в начале 2018 года польским премьером Матеушем Моравецким, сейчас находится 1,5 миллиона украинцев. На рабочую силу из Украины сейчас рассчитывают и немецкие фермеры, в Чехии ждут украинских медсестер, а Словакия упрощает для украинцев процедуру трудоустройства.

Выходит, правы были те, кто предупреждал, что введение безвизового режима, который хотя и не дает права на работу, будет способствовать трудовой миграции? Но по оценкам эксперта Международной организации по миграции (МОМ) Варвары Жлуктенко, безвизовые поездки и трудовая миграция между собой не связаны. В то же время, чтобы делать конкретные выводы, она советует дождаться комплексных исследований на эту тему.

Новые правила пересечения границы ожидаются с 2020 года

А тем временем граждане Украины продолжают в массовом порядке оформлять биометрические паспорта, необходимые для безвизовых путешествий. Многие делают это впрок. Хотя ажиотажа, царившего в преддверии безвизового режима, уже нет. Этому способствовало и улучшение технического оснащения Государственной миграционной службы Украины. Впрочем, как признался пресс-секретарь ведомства Сергей Гунько: "Если говорить о загранпаспортах, то мы ожидаем спада спроса".

Действующие правила пересечения границы со странами Шенгенской зоны, как ожидается, сохранятся до 2020 года. Тогда в ЕС должна заработать новая система регистрации въезда и выезда граждан третьих стран, которая призвана ускорить процедуру пересечения границы. Новые правила коснутся и украинцев. Правда, как эта система будет выглядеть, пока неизвестно.

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