Год безвизовому режиму ЕС-Украина: изменения на бумаге и в сознании

Как сообщил DW заместитель руководителя пресс-службы Госпогранслужбы Украины Александр Тихонов, начиная с 11 июня 2017 года преимуществами безвизового режима со странами Шенгенской зоны (помимо 22 государств ЕС это еще четыре европейские страны) воспользовались более полумиллиона граждан Украины, отказано во въезде было почти полутора тысячам. Самые распространенные причины отказа — отсутствие надлежащих документов и недостаточное финансовое обеспечение поездки.

Безвизовый режим — ощущение свободы

Известный украинский блогер и модель Святослав Бойко — один из тех, кто за минувший год в полной мере воспользовался преимуществом безвизовых поездок в страны ЕС.

"Это свобода, когда ты можешь просто сесть в поезд Киев-Перемышль и выйти в Польше, а у тебя просто проверят документы в поезде. Это приятно", — признается молодой человек, отмечая при этом, что и раньше имел годовую шенгенскую визу и регулярно бывал в странах Евросоюза. Для Святослава и многих его знакомых безвизовый режим с ЕС упростил жизнь, но радикально ее не изменил. "Те, кто ездил, они и ездят, и этот "безвиз" на них особо не повлиял", — пояснил Бойко в разговоре с DW.

Зато настоящей революцией сознания безвизовый режим стал для участников любительского фольклорного ансамбля "Берегиня" из села Казачьего Черниговской области. После публикации в Сети фото их регистрации на рейс в аэропорту "Борисполь" пользователи соцсетей нарекли их "безвиз-бабушками" и даже шутили о "безвизе животворящем".

Самой старшей участнице коллектива — 81 год. Она вместе с другими поехала на музыкальный фестиваль в Венгрию по "безвизовому режиму" с новым биометрическим паспортом. Как рассказала DW одна из солисток "Берегини" Екатерина Бурзак, перед их первой поездкой за границу все село волновалось, не спали всю ночь. Из Венгрии вернулись под сильным впечатлением. "Все на высшем уровне. Красота! Мы же вообще и самолетом-то не летали. Впервые за рубежом. Это нельзя передать словами! Как будто в раю побывали!" — восклицает Екатерина Ивановна.

Пал ментальный "железный занавес"

По мнению эксперта брюссельского Центра европейской политики Аманды Пол, в постепенном падении ментального "железного занавеса" и заключается главное достижение отмены виз.

"Думаю, что старшее поколение имело очень специфическое представление о Европе, возможно, как о каком-то экзотическом или загадочном месте. Но теперь, когда эти люди получили возможность ее посетить, то, очевидно, составили для себя другое впечатление", — предположила Пол.

Серьезным барьером для многих остается финансовый вопрос. Низкий курс украинской гривны по отношению к евро (почти 30 к одному) делает отдых в Европе доступным, как правило, только для обеспеченных граждан. Остается надеяться на наметившийся рост зарплат, а также на все большее число рейсов в Украину бюджетных авиалиний и расширение сети автобусных перевозок.