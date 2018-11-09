Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков ушел в отставку после обвинений в домогательстве

У себя в Facebook Колпаков написал, что категорически отказывается признавать обвинения в харассменте и сексуальных домогательствах, добавив, что "оказался в ситуации, когда невозможно и бессмысленно себя защищать".

Такое решение Колпаков принял после того, как против него были выдвинуты обвинения в неподобающем поведении по отношению к жене одного из сотрудников издания. Главного редактора временно отстранили от должности, однако после разбирательства гендиректор "Медузы" Галина Тимченко сообщила о том, что Колпаков вернулся к работе; при этом сотрудник, чья жена пожаловалась на действия главреда, уволился по собственному желанию.

Исполняющим обязанности главного редактора назначена Татьяна Ершова; ранее она занимала должность управляющего редактора издания.