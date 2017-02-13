Главный приз World Press Photo получил автор снимка в момент убийства посла РФ в Турции

Главный приз международного конкурса фотографов World Press Photo ("Уорлд пресс фото") в этом году получил снимок турецкого фотографа Бурхана Озбилиджи, сделанный во время убийства российского посла в Турции Андрея Карлова. Церемония оглашения победителей состоялась в понедельник, 13 февраля, в Амстердаме, сообщает голландская газета de Volkskrant.

На фотографии года запечатлен 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ спустя несколько секунд после покушения на российского дипломата. Он держит в руке пистолет и что-то кричит. На заднем плане лежит смертельно раненый Карлов.

Фотография вошла в серию снимков под названием "Покушение в Турции", которая также выиграла в категории "Экстренные новости. Истории", сообщает агентство Associated Press, на которое работает Озбилиджи. На фото попали моменты до и после того, как Алтынташ достал пистолет и выстрелил в российского посла.

По словам самого Озбилиджи, его профессиональные инстинкты взяли верх в тот момент, когда перед его глазами развивалась шокирующая сцена. "Было очень жарко, будто я кипятил воду у себя в голове, затем очень-очень холодно. Крайне опасно, — описал фотограф свои ощущения в момент убийства. — Но в то же время я понимал, что это большая история, это история, очень-очень важное происшествие".

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В результате Озбилиджи решил сделать то, чему научился за свою 30-летнюю карьеру. "Я немедленно решил выполнить свою работу, поскольку меня могли ранить, возможно, убить, но по крайней мере я решил продемонстрировать хорошую журналистику", — рассказал фотограф.

Снимок года был выбран из 80 тысяч 408 фотографий, которые представили на конкурсе 5 034 фотографа из 125 стран. Призы присудили в восьми категориях всего 45 авторам снимков из 25 стран, в том числе четырем россиянам.

"Это было очень сложное решение, — отметила член жюри Мари Калверт (цитата по ТАСС). — Наш выбор пал именно на этот снимок, поскольку он не только является очень эмоциональным, но и действительно отражает ненависть нашего мира. Каждый раз, когда ты смотришь на эту фотографию, так и хочется отодвинуться от нее подальше".

С ненавистью связывает этот снимок и другой член жюри, Жоао Силва: "Я вижу, как наш мир стремительно движется в пропасть. А этот мужчина явно достиг точки невозврата и решил совершить покушение на того, кого он считает виноватым, по сути, атаковать страну, которую он обвиняет за то, что происходит в регионе. Это одна фотография, но она отображает, что творится и в Европе, и в Америке, и на Ближнем Востоке".

В фотографиях, победивших в конкурсе, отражены главные темы ушедшего года, включая вооруженный конфликт в Сирии и Ираке, миграционный кризис, смерть бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро и Олимпийские Игры в Рио-де-Жанейро. Часть снимков, одержавших победу, была посвящена разрушительному воздействию человека на дикую природу. В частности, в конкурсе победила фотография с убитым браконьерами носорог, которому отрубили рог, и черепахой, запутавшейся в зеленую рыболовную сеть.

Российский посол в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали происшедшее как теракт. Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.

World Press Photo является самым престижным международным конкурсом фотографов, ведущим свою историю с 1955 года. Его цель заключается в том, чтобы поддерживать и развивать высокие стандарты в фотожурналистике и фотодокументалистике.