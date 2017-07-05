"Главное — знакомство": в Кремле рассказали об ожиданиях от первой встречи Путина и Трампа

В Кремле ждут, что при первой личной встрече у президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите "двадцатки" в Гамбурге 7 июля установится рабочий диалог, и лидеры обсудят вопрос о совместной борьбе с терроризмом, взаимодействии в Сирии и перспективах урегулирования конфликта. Об этом в среду, 5 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сирийское урегулирование, астанинский процесс, наверное, вопросы взаимодействия России и Америки возможного и в случае готовности на это со стороны США в интересах продолжения совместной борьбы с терроризмом", — перечислил Песков повестку переговоров (цитата по "Интерфаксу"). Кроме того, российская сторона обсудит перспективы внутрисирийского урегулирования.

Под астанинским процессом имеются в виду переговоры в Астане, пятый раунд которых стартовал 4 июля и продлится два дня. По итогам пленарного заседания его участники, в число которых вошла сирийская оппозиция, должны принять документ по определению границ зон деэскаслации в Сирии и контролю за ними.

"Это первая встреча, первое знакомство двух президентов, главное в этой встрече это", — отметил пресс-секретарь. "Ожидания того, чтобы установился рабочий диалог, который, наверное, жизненно необходим для всего мира в плане повышения эффективности решения критической массы конфликтов, проблем, которая растет день ото дня", — цитирует Пескова ТАСС. Москва ожидает, что встреча пройдет в рабочей атмосфере.

На вопрос, следят ли в Кремле за визитом американского президента в Варшаву, который предшествует приезду Трампа в Гамбург, Песков ответил, что в Кремле "с вниманием относятся к тем новостям, которые поступают из Восточной Европы с учетом того, что в Гамбурге запланирована встреча президентов России и США".

Публикации о том, что Трамп намерен выстроить особые отношения США с так называемой Новой Европой на фоне противоречий с западноевропейскими странами, в Кремле комментировать отказались. "Это политологические упражнения, которые мы так же читаем, как и вы", — сказал Песков журналистам.

По поводу переговоров между США и Польшей о поставках американского сжиженного природного газа Песков сказал, что "повестка дня нашего энергодиалога с Европой продолжает оставаться очень насыщенной".

Накануне свои ожидания от встречи Путина и Трампа подробно изложил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, одной из тем обязательно станет арест российских дипломатических дач в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Перед этим CNN со ссылкой на источники в администрации американского президента сообщал, что основными темами для разговора двух лидеров станут ситуации в Сирии и на Украине, и что Трамп, скорее всего, не станет затрагивать тему российского вмешательства в выборы в США в ноябре 2016 года.

В ходе встречи двум лидерам также предстоит впервые оценить друг друга лично, и с этим связаны прогнозы журналистов по предполагаемому поведению обоих лидеров на встрече.

По мнению журнала Newsweek, каждый из участников разговора будет стараться перещеголять другого в "мачизме". Эксперты агентства Bloomberg, напротив, полагают, что нынешний глава США может стать объектом манипуляций со стороны президента России.

До сих пор лидеры США и РФ несколько раз общались по телефону, обсуждали важные для обеих стран внешнеполитические вопросы — перспективы координации действий двух стран в борьбе с терроризмом, сирийский кризис и эскалацию напряженности вокруг КНДР.