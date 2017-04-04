Глава Удмуртии задержан за взятки в 139 млн рублей и этапирован в Москву

Сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в получении взяток и этапировали в Москву главу Удмуртии Александра Соловьева. Первоначально об этом во вторник, 4 апреля, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах. Позже информацию подтвердили в Следственном комитете РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о задержании главы Удмуртии. "Разумеется, президенту доложено", — сказал представитель Кремля, которого цитирует ТАСС.

Как говорится в сообщении на сайте СК, в Главном управлении ведомства по расследованию особо важных дел в отношении главы Удмуртии Александра Соловьева возбуждено уголовное дело в связи с совершением им двух особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере"). Факты преступных действий выявлены Следственным комитетом совместно с оперативными службами ФСБ России, отметили в ведомстве.

По версии следствия, в 2014-2016 годах Александр Соловьев получил от представителей организаций, которые вели строительство мостовых переходов через реки Кама и Буй у города Камбарки в Удмуртской Республике, взятки на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей. В ответ Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделить лицензии для геологического изучения участка недр и на разведку, добычу песка и песчано-гравийной смеси.

Подозреваемый доставлен в Москву для проведения следственных действий. В ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение, после чего обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения, отметили в СК.

ТАСС в правоохранительных органах региона сообщили, что по месту жительства главы Удмуртии проходят обыски. В то же время в аппарате правительства региона агентству сообщили, что обыски и другие следственные действия в правительстве Удмуртии после задержания Александра Соловьева пока не проводятся. "Мы все на рабочих местах, никаких обысков, следственных действий здесь не ведется", — сказал источник. В пресс-службе правительства региона сообщили, что и. о. главы республики еще не назначен.

Александр Соловьев родился 18 июня 1950 года. Окончил Ижевский сельскохозяйственный институт. Работал формовщиком-литейщиком на Ижевском электромеханическом заводе, заводе "Редуктор" и в ПО "Удмуртавтодор".

В 2003 году был избран в Государственный совет Удмуртской Республики. В 2013 году фракция "Единая Россия" выдвинула кандидатуру Соловьева в Совет Федерации в качестве представителя законодательной власти Удмуртии.

19 февраля 2014 года Александра Соловьева назначили временно исполняющим обязанности главы Удмуртской Республики. В сентябре 2014 года, в единый день голосования, Соловьев был избран главой Удмуртии, набрав 84,84% голосов избирателей.

В опубликованном в феврале экспертном докладе в рамках проекта "Политуправление" консалтинговой группы "Бианки и партнеры" говорилось, что до конца 2018 года отставки могут произойти в 24 регионах. В числе наиболее вероятных кандидатов называлась и Удмуртия. При этом из декабрьского опроса "Левада-Центра" следовало, что новых коррупционных разоблачений и громких отставок чиновников в 2017 году ожидали 60% россиян.

Пресса писала, что Удмуртия погрязла в коррупции

В ноябре прошлого года газета "Версия" писала, что Удмуртия входит в число регионов с самым высоким показателем коррумпированности. За два года нахождения у власти Александра Соловьева ситуация становится все хуже, говорилось в статье.

Отмечалось, что в республике "скандал следует за скандалом". За взяточничество был приговорен к 8,5 года лишения свободы и штрафу в 500 млн рублей глава Малопургинкого района Александр Ерохин. За участие в распределении субсидий сельскохозяйственным организациям, связанным с их родственниками, объявлены выговоры заместителю председателя правительства Удмуртии Сергею Токареву и министру сельского хозяйства Александру Прохорову, которых уличили в нарушении антикоррупционного законодательства.

В феврале прошлого года стало известно, что правоохранительные органы проводят обыски в правительстве Удмуртии, администрации Ижевска и компании "Т Плюс", которая занимается энергоснабжением. СМИ предположили, что особый интерес правоохранительных органов могла вызвать фигура главы Удмуртии.

Кроме того, всплыла история, в которой Александр Соловьев, будучи представителем законодательной власти Удмуртии, оказался причастен к закупке в 2013 году компьютерного оборудования и программного обеспечения на сумму 2 млрд рублей. Тогда выяснилось, что тендеры были выиграны по самой высокой цене.

Жители Удмуртии митинговали против коррупции 26 марта

26 марта 2017 года жители Удмуртии приняли участие в одном из антикоррупционных митингов, которые прошли по всей стране и были связаны с расследованием Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о "тайных активах" премьер-министра Дмитрия Медведева.

Как сообщала местная интернет-газета "Стриж", в акции в Ижевске приняли участие более 1000 человек.

В статье говорилось, что митинг состоялся, несмотря на различные препятствия. До начала митинга площадка возле монумента Дружбы народов оказалась огорожена — проводились ремонтные работы, из-за чего участникам акции пришлось расположиться на узкой полосе рядом с проезжей частью. Там же находилась снегоуборочная техника, которая "чудесным образом" заработала с началом митинга, и ее шум перекрывал голоса выступающих.

В резолюции, принятой по итогам митинга, жители Удмуртии потребовали назначить реальные тюремные сроки и крупные штрафы для чиновников, которые признаны виновными в коррупционных преступлениях, и запретить им работать в госорганах. Пресса отмечала, что митинг стал самой крупной акцией протеста из тех, что проходили в Удмуртии в последние годы.