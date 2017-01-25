Глава "Роснефти" отказался объяснять, почему ездит с мигалкой: отстаньте от меня

Глава российской компании "Роснефть" Игорь Сечин дал комментарий СМИ, заинтересовавшимся наличием у него автомобиля с мигалкой. Он заверил, что у него есть права на использование спецсигнала, но от дальнейших пояснений отказался.

"Отстаньте, пожалуйста, от меня. Вы что, предполагаете, что я могу на незаконных основаниях какими-то спецсредствами пользоваться? Конечно нет", — приводит комментарий Сечина телеканал "Дождь".

В ответ на вопрос о том, на каких основаниях он пользуется спецсигналом, Сечин ответил: "А объяснять я вам не могу, и не буду, и не обязан этого делать. Давайте оставим это без комментариев".

При дальнейших попытках корреспондента задать вопрос глава "Роснефти" призвал: "Успокойтесь, проявляйте какую-то сдержанность".

О том, что Сечин единственный среди руководителей госкомпаний ездит на автомобиле с мигалкой, СМИ сообщили в середине января. Источники "Дождя" отмечали, что такую привилегию глава "Роснефти" мог получить благодаря ФСО в связи с угрозой жизни после "дела ЮКОСа".

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Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев на вопросы журналистов отреагировал грубо: "Пройдите, пожалуйста, в жопу. Примите уверения в нашем неизменном почтении". Однако позднее он пояснил, что Сечин является ответственным секретарем президентской комиссии по ТЭК и имеет право на мигалку и спецавтомобиль как государственный чиновник.

В Кремле и ФСО прояснить ситуацию с мигалкой Сечина не смогли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией. Он также считает, что подобные вопросы не относятся к компетенции Кремля.

В 2012 году президент РФ Владимир Путин издал указ, которым вдвое сократил количество мигалок на автомобилях чиновников — с тысячи до 569. Тогда без маячков остались аппарат правительства, многие министерства, федеральные агентства и службы, Центризбирком и региональные законодательные власти. Сократить число машин чиновников с мигалками, раздражающими народ, Путин обещал перед президентскими выборами 2012 года.

В начале сентября 2016 года Путин наделил правом на использование "мигалок" на своих автомобилях сотрудников новой силовой структуры — Росгвардии. В октябре стало известно, что президент в полтора раза увеличил число машин с "мигалками" для Государственной думы нового созыва.