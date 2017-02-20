Глава Пентагона: мы не собираемся захватывать иракскую нефть

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США не намерены захватывать иракскую нефть.

Таким образом, глава Пентагона дистанцировался от заявлений президента США Дональда Трампа о том, что американским военным следовало бы взять контроль над месторождениями нефти в Ираке, чтобы финансировать борьбу с ИГ и одновременно лишить джихадистов одного из их основных источников финансирования.

"Я думаю, все кто здесь находятся, и все в Америке в целом всегда платили за газ и нефть, и я уверен, мы продолжим это делать в будущем. Мы в Ираке не для того, чтобы завладеть чьей-либо нефтью", — заявил Мэттис журналистам, направляясь в Багдад.

Мэттис прибыл в понедельник в Ирак с необъявленным визитом для обсуждения борьбы с экстремистской группировкой "Исламское государство". Визит пришелся на второй день наступления иракских войск на западные районы Мосула, остающиеся под контролем ИГ. Восточные районы города перешли под контроль иракских военных в январе.

Как ожидается, во время визита в Ирак Мэттис встретится с военными, участвующими в операции против ИГ, в том числе и с командующим американскими войсками в Сирии и Ираке генералом Стивеном Таунсендом.

Пентагон рассчитывает ускорить ход операции против "Исламского государства" в Ираке и Сирии.

Операция против ИГ проходит на фоне роста напряженности в отношениях Багдада и Вашингтона. В январе после своей инаугурации Трамп подписал указ, который вводит 90-дневный запрет на въезд в США граждан ряда мусульманских стран, в том числе граждан Ирака. После этого парламент выступил за введение ответных мер, однако премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади с депутатами не согласился. Позже федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приостановил действие указа Трампа.

Рост напряженности в отношениях двух стран пришелся на момент начала решающего этапа операции против ИГ: сейчас иракские военные пытаются вытеснить джихадистов из западных районов Мосула, а в Сирии начинается операция по изгнанию ИГ из Ракки, которую исламисты объявили "столицей халифата".

Согласно установленным Дональдом Трампом срокам, у Мэттиса есть неделя для того, чтобы представить президенту стратегию по ускорению операции против джихадистской группировки.