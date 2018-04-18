18.04.2018, 19:47

Глава ОЗХО опроверг заявление Лаврова о применении в Солсбери вещества BZ, а не "Новичка".

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NEWSru.com
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Salisbury
SalisburyFoto: Aleksei Filippov, Sputnik

Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю сообщил, что в пробах, которые отобрали эксперты на месте отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, не было найдено следов химического вещества BZ, о котором ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом говорится в обращении Узюмджю к участникам заседания исполнительного совета ОЗХО. Документ опубликован 18 апреля на сайте организации.

"Прекурсор вещества BZ, которое упоминается в публичных заявлениях и больше известно как 3Q, содержался только в контрольной пробе, подготовленной лабораторией ОЗХО в соответствии со всеми требованиями процедуры. Он не имеет отношения к образцам, собранными командой ОЗХО в Солсбери", — указывает Узюмджю.

Об этом же сегодня заявил и постоянный представитель Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон. По словам Уилсона, ни одна из четырех лабораторий, уполномоченных ОЗХО, не обнаружила вещества BZ ни в одном из образцов, взятых в Солсбери. Постпред королевства также пообещал, что официальный Лондон до 23 апреля ответит на вопросы Москвы в соответствии с девятой статьей Конвенции о запрещении химоружия, передает РБК.

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Напомним, 14 апреля глава МИД России Сервгей Лавров сообщил, что Скрипалей отравили химикатом BZ, который не производится в России. При этом министр сослался на данные из лаборатории в швейцарском Шпице, приведенные в докладе ОЗХО. "Эта лаборатория, в которой, я убежден, работают профессиональные и дорожащие своей репутацией ученые, пришла к следующим результатам — я сейчас буду дословно цитировать: по итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоров, относящихся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия… Данная рецептура находилась на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО", — пояснил Лавров.

На следующий день в швейцарской химической лаборатории, комментируя заявление Лаврова, сообщили, что заключение британской лаборатории Портон-Даун об использовании при химатаке в Солсбери именно "Новичка" "не подлежит сомнению".

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон утверждает, что вещество типа "Новичок" разрабатывалось в СССР, и на основании этого обвинил в причастности к отравлению Россию. Позже из страны были высланы 23 российских дипломата. В результате разгоревшегося дипломатического скандала ряд западных стран "в знак солидарности" с Великобританией решили выслать российских дипломатов, на что Москва ответила зеркальными мерами.

Россия предоставила доказательства, что "Новичок" производился и патентовался в США в качестве химоружия в 2015 году. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин в ходе выступления на внеочередном заседании исполнительного совета организации по инциденту в Солсбери.

"1 декабря 2015 года ведомство по патентам и товарным знакам США обратилось к российскому ведомству, которое занимается вопросами патентов с просьбой о проверке патентоспособности изобретения, сделанного американским научным сотрудником Т. Рубином, — сказал Шульгин, демонстрируя документ. — Этот документ подтверждает, что в США нервно-паралитические вещества типа "Новичок" не только производились, но и даже патентовались в качестве химоружия. И не когда-то давно, а каких-то несколько лет тому назад: патент датирован 1 декабря 2015 года" (цитата по ТАСС).

Шульгин пояснил, что в тексте документа речь идет об изобретении специальной пули, особенностью которой является наличие отдельной емкости для снаряжения различного вида отравляющих веществ. "При использовании указанного средства летальный эффект достигается за счет воздействия этого токсичного вещества на организм человека, — отметил он. — Иными словами, этот боеприпас подпадает под действие Конвенции о запрещении химического оружия".

В частности, принцип действия пули заключается в "снаряжении бинарными компонентами, которые взаимодействуют друг с другом при ударе". "По крайней мере, одной из активных субстанций, которой может снаряжаться данная пуля, могут по выбору быть следующие нервные агенты, включая табун, зарин, зоман, циклозарин, VG, VM, VR, VX и, внимание, агенты, относящиеся к типу "Новичок", — процитировал постпред американский документ. Более того, обратил внимание Шульгин, в результате поиска на электронном ресурсе "Гугл" по ключевому поиску "Novichok" можно найти более 140 выданных США патентов, связанных с использованием и защитой от воздействия боевым отравляющим веществом "Новичок".

Российский постпред в очередной раз подчеркнул, что ни в России, ни в Советском Союзе вещество под названием или кодом "Новичок" никогда не производилось.

Швейцария: заявления российской стороны "абсолютно неприемлемы"
Заместитель постоянного представителя Швейцарии при ОЗХО Надин Оливьери Лозано заявила, что швейцарская лаборатория Шпиц никак не могла составить доклад об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в том виде, в котором его представила российская сторона.

"Мое правительство хотело бы выразить непонимание в связи с заявлением России о выбранной (для проведения анализов для ОЗХО — ИФ) швейцарской лаборатории в Шпице", — сказала Лозано, заявление которой приводит в среду ОЗХО (цитата по "Интерфаксу").

"Вне зависимости от того, действительно ли лаборатория Шпиц была выбрана для проведения работы, доклад лаборатории об анализах не был бы составлен таким образом и не содержал бы таких формулировок, которые якобы являются цитатой из доклада лаборатории в Шпице", — добавила она, отметив, что говорит о заявлении главы МИД России, опубликованном на английском языке на сайте МИД.

По словам заместителя постпреда Швейцарии, подобные заявления российской стороны "абсолютно неприемлемы". "Как можно было сделать подобное заявление, нам непонятно. Такие действия ослабляют доверие и целостность этой организации и как таковые абсолютно неприемлемы", — подытожила она.

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