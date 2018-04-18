Глава ОЗХО опроверг заявление Лаврова о применении в Солсбери вещества BZ, а не "Новичка".

В частности, принцип действия пули заключается в "снаряжении бинарными компонентами, которые взаимодействуют друг с другом при ударе". "По крайней мере, одной из активных субстанций, которой может снаряжаться данная пуля, могут по выбору быть следующие нервные агенты, включая табун, зарин, зоман, циклозарин, VG, VM, VR, VX и, внимание, агенты, относящиеся к типу "Новичок", — процитировал постпред американский документ. Более того, обратил внимание Шульгин, в результате поиска на электронном ресурсе "Гугл" по ключевому поиску "Novichok" можно найти более 140 выданных США патентов, связанных с использованием и защитой от воздействия боевым отравляющим веществом "Новичок".
Российский постпред в очередной раз подчеркнул, что ни в России, ни в Советском Союзе вещество под названием или кодом "Новичок" никогда не производилось.
Швейцария: заявления российской стороны "абсолютно неприемлемы"
Заместитель постоянного представителя Швейцарии при ОЗХО Надин Оливьери Лозано заявила, что швейцарская лаборатория Шпиц никак не могла составить доклад об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в том виде, в котором его представила российская сторона.
"Мое правительство хотело бы выразить непонимание в связи с заявлением России о выбранной (для проведения анализов для ОЗХО — ИФ) швейцарской лаборатории в Шпице", — сказала Лозано, заявление которой приводит в среду ОЗХО (цитата по "Интерфаксу").
"Вне зависимости от того, действительно ли лаборатория Шпиц была выбрана для проведения работы, доклад лаборатории об анализах не был бы составлен таким образом и не содержал бы таких формулировок, которые якобы являются цитатой из доклада лаборатории в Шпице", — добавила она, отметив, что говорит о заявлении главы МИД России, опубликованном на английском языке на сайте МИД.
По словам заместителя постпреда Швейцарии, подобные заявления российской стороны "абсолютно неприемлемы". "Как можно было сделать подобное заявление, нам непонятно. Такие действия ослабляют доверие и целостность этой организации и как таковые абсолютно неприемлемы", — подытожила она.