Глава ОЗХО опроверг заявление Лаврова о применении в Солсбери вещества BZ, а не "Новичка".

Об этом же сегодня заявил и постоянный представитель Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон. По словам Уилсона, ни одна из четырех лабораторий, уполномоченных ОЗХО, не обнаружила вещества BZ ни в одном из образцов, взятых в Солсбери. Постпред королевства также пообещал, что официальный Лондон до 23 апреля ответит на вопросы Москвы в соответствии с девятой статьей Конвенции о запрещении химоружия, передает РБК.

Напомним, 14 апреля глава МИД России Сервгей Лавров сообщил, что Скрипалей отравили химикатом BZ, который не производится в России. При этом министр сослался на данные из лаборатории в швейцарском Шпице, приведенные в докладе ОЗХО. "Эта лаборатория, в которой, я убежден, работают профессиональные и дорожащие своей репутацией ученые, пришла к следующим результатам — я сейчас буду дословно цитировать: по итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоров, относящихся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия… Данная рецептура находилась на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО", — пояснил Лавров.

На следующий день в швейцарской химической лаборатории, комментируя заявление Лаврова, сообщили, что заключение британской лаборатории Портон-Даун об использовании при химатаке в Солсбери именно "Новичка" "не подлежит сомнению".

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон утверждает, что вещество типа "Новичок" разрабатывалось в СССР, и на основании этого обвинил в причастности к отравлению Россию. Позже из страны были высланы 23 российских дипломата. В результате разгоревшегося дипломатического скандала ряд западных стран "в знак солидарности" с Великобританией решили выслать российских дипломатов, на что Москва ответила зеркальными мерами.

Россия предоставила доказательства, что "Новичок" производился и патентовался в США в качестве химоружия в 2015 году. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин в ходе выступления на внеочередном заседании исполнительного совета организации по инциденту в Солсбери.

"1 декабря 2015 года ведомство по патентам и товарным знакам США обратилось к российскому ведомству, которое занимается вопросами патентов с просьбой о проверке патентоспособности изобретения, сделанного американским научным сотрудником Т. Рубином, — сказал Шульгин, демонстрируя документ. — Этот документ подтверждает, что в США нервно-паралитические вещества типа "Новичок" не только производились, но и даже патентовались в качестве химоружия. И не когда-то давно, а каких-то несколько лет тому назад: патент датирован 1 декабря 2015 года" (цитата по ТАСС).

Шульгин пояснил, что в тексте документа речь идет об изобретении специальной пули, особенностью которой является наличие отдельной емкости для снаряжения различного вида отравляющих веществ. "При использовании указанного средства летальный эффект достигается за счет воздействия этого токсичного вещества на организм человека, — отметил он. — Иными словами, этот боеприпас подпадает под действие Конвенции о запрещении химического оружия".