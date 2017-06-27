Глава нового отдела расследований покинул CNN после удаления статьи про Россию

Трое журналистов уволились с CNN после того, как с сайта телеканала удалили статью о России за несоответствие стандартам редакции. С канала ушел Лекс Хэрис, который только в январе 2017 года возглавил новый отдел расследований, подготовивший статью.

Вместе с Хэрисом ушел автор заметки Томас Фрэнк и редактор отдела расследований Эрик Лихтбау, передает "Медуза".

В статье под заголовком ”Российский инвестиционный фонд оказался связан с командой Трампа” рассказывалось о встрече главы Российского фонда прямых инвестиции Кирилла Дмитриева с бизнесменом Энтони Скарамуччи, входившем в переходную команду президента США.

Телеканал объявил, что материал был подготовлен всего по одному неназванному источнику. Статью удалили не потому, что в ней была написана неправда, а из-за несоответствия редакционным стандартам, заявило руководство телеканала на внутреннем совещании.

”В пятницу CNN удалил статью, опубликованную моим отделом. Как управляющий редактор я решил уйти. Я работаю на CNN с 2001 года и уверен в одном: это новостная редакция, которая прежде всего гордится достоверностью и объективностью. Я ухожу, но буду и дальше соблюдать эти принципы”, — заявит Хэрис.

Ранее Скарамуччи заявлял, что не нарушал никаких законов, а в РФПИ заметили, что статья содержит фактические ошибки.

По информации BuzzFeed News, после удаления статьи на CNN ввели новые правила публикации заметок о России. Теперь все подобные материалы должны утверждаться руководством подразделений телеканала.