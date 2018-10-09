09.10.2018, 22:00

Глава NASA дал свою оценку отношениям России и США в космосе

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Gazeta.ru
EST
Kunstniku loodud kujutis NASA's New Horizon kosmosesondist
фото иллюстративноеFoto: NASA, REUTERS

Глава NASA Джим Брайденстайн в ходе встречи со студентами в МГУ заявил, что считает великолепными отношения, которые сложились между Россией и США в космосе, передает РИА ”Новости”.

”Я считаю, что отношения между Россией и США в космосе великолепны”, — сказал Брайденстайн.

Он подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами позволило достичь больших результатов, чем если бы они работали отдельно друг от друга. Глава NASA также выразил надежду на то, что сотрудничество между США и Россией распространится и на другие сферы.

Ранее сообщалось, что в РАН назвали год запуска миссии России и США к Венере.

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