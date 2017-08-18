Глава МВД Польши объяснил теракт в Барселоне засильем мигрантов

Министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак после теракта в Барселоне заявил, что в его стране подобные события невозможны, поскольку Варшава отказалась принимать мигрантов из Африки и с Ближнего Востока. Такое мнение он высказал в четверг, 17 августа, передает ТАСС.

”У нас в Польше нет мусульманских сообществ, многочисленных анклавов, которые представляют собой естественную базу для исламских террористов. Мы делаем все возможное, чтобы страна была в безопасности, и не соглашаемся принимать мигрантов”, — подчеркнул глава ведомства.

Он также отметил, что события в Каталонии являются ”столкновением цивилизаций”, и добавил, что эффективных методов борьбы с этим не существует. ”Единственная возможность для Европы — закрыть двери”, — заключил Блащак.

17 августа фургон наехал на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. В результате 13 человек погибли, более 100 пострадали. Среди раненых — граждане более 20 стран, в том числе России. По последним данным, задержаны три человека, подозреваемые в причастности к нападению.

Спустя некоторое время на проспекте Диагональ в Барселоне неизвестный совершил наезд на полицейских, оцепивших район, где был совершен теракт. Сообщалось, что в результате завязавшейся перестрелки водителя застрелили силовики (по другим данным, убитый находился на пассажирском сиденье в машине и был зарезан неизвестным).

Кроме того, 17 августа в муниципалитете Альканар в Каталонии прогремели два взрыва, пострадали несколько полицейских. Позже в городе Камбрильсе, расположенном к югу от Барселоны, еще одна группа террористов попыталась повторить барселонский теракт, наехав в фургоне на людей. Пострадали шесть человек, пятеро нападавших были убиты.