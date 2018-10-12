Глава МИД Венгрии: политика Украины ”достигла ужасающего дна”

В частности, Сийярто подверг критике действия украинских властей в Закарпатье, которые, по его мнению, направлены на изменение национального состава региона. Также министр иностранных дел заявил, что Верховная рада ”сговорилась с экстремистами”.

Глава МИДа отметил, что венгры, которые проживают на территории Украины, могут рассчитывать на помощь Будапешта. Также он добавил, что обсудил ситуацию с представителями Госдепа и заместителем генсекретаря НАТО.

Ранее Сийярто обвинял Киев в нарушении международных норм.