Глава МИД Германии: ситуация с Катаром может привести к войне

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что спор между Катаром и другими арабскими государствами может привести к войне. Об этом он сказал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, передает Reuters.

”Существует опасность того, что этот спор может привести к войне”, — сказал Габриэль.

Он заявил о ”драматической жестокости” в отношениях между странами Персидского залива.

Министр отметил, что все еще видит шанс разрядить напряженность. По словам Габриэля, на этой неделе он провел переговоры с коллегами из Саудовской Аравии, Катара и Турции, а также поговорил по телефону с главами МИД Ирана и Кувейта.

”После моих переговоров на этой неделе я знаю, насколько серьезна ситуация, но я считаю, что есть хорошие шансы на прогресс”, — сказал Габриэль.

Ранее сообщалось, что в Москве прошли переговоры между министрами иностранных дел России и Катара Сергеем Лавровым и Мухаммедом аль-Тани.

Дипломатический скандал, связанный с Катаром, произошел утром 5 июня. Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром по обвинению в поддержке терроризма и террористических группировок. Позднее отношения разорвали также Йемен, Восточная Ливия и Мальдивы.