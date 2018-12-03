03.12.2018, 17:30

Глава МИ-6 заверил, что Британия не стремится дестабилизировать Россию

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Gazeta.ru
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Alex Younger
Alex YoungerFoto: Andrew Milligan/Pool via REUTERS

Глава британской службы внешней разведки МИ-6 Алекс Янгер во время речи в университете Сент-Эндрюс заявил, что Великобритания не стремится дестабилизировать Россию. Его речь была опубликована на сайте университета.

По его словам, несмотря на стремление России дестабилизировать Британию, Лондон не стремится дестабилизировать Россию.

”Мы не добиваемся эскалации и отреагируем положительно, если увидим изменения в поведении России. Вместе с тем мы будем непреклонно защищать наших граждан и интересы нашей страны”, — сказал Янгер.

Таким образом, глава МИ-6 повторил официальную версию британских властей, о том, что Россия применила боевое отравляющее вещество на территории Великобритании, и отметил стремление британских спецслужб убедить Россию в том, что ”выгода, которую, как она считает, приносят подобные действия, не стоит риска”.

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