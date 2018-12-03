Глава МИ-6 заверил, что Британия не стремится дестабилизировать Россию

По его словам, несмотря на стремление России дестабилизировать Британию, Лондон не стремится дестабилизировать Россию.

”Мы не добиваемся эскалации и отреагируем положительно, если увидим изменения в поведении России. Вместе с тем мы будем непреклонно защищать наших граждан и интересы нашей страны”, — сказал Янгер.

Таким образом, глава МИ-6 повторил официальную версию британских властей, о том, что Россия применила боевое отравляющее вещество на территории Великобритании, и отметил стремление британских спецслужб убедить Россию в том, что ”выгода, которую, как она считает, приносят подобные действия, не стоит риска”.